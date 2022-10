LIBOUCHECKÁ DŘINA

Tři body za vydřenou výhru 2:1 se Šluknovem slaví fotbalisté Libouchce. Že šlo o opravdovou dřinu potvrdil také trenér vítězů Václav Strádal. „Bylo to ukopané, ubojované, doslova a do písmene,“ odfoukl si po utkání libouchecký kouč.

„Ač to podle výsledků moc nevypadá, Šluknov je soupeř, který nám moc nesedí, jsou hodně důrazní a navíc i umí fotbal, takže to byl devadesátiminutový boj. My jsme měli obrovské štěstí, že se nám hned po inkasovaném gólu povedlo srovnat, a následně pak i skóre otočit,“ popisoval. „Byla to taková divočina, nahoru dolu, hodně nepřesností. Na druhou stranu jsme ztratili zbytečně body třeba v Novém Sedle, takže tuhle výhru bereme a ceníme si jí.“

Šluknovským se v poslední době moc nedaří, tabulkou se propadli na osmé místo. „Začali jsme dobře a šli do vedení. Domácí to ale otočili. Ve druhém poločase jsme měli převahu, ale nemáme v koncovce tolik potřebný klid. Aktuálně nás navíc brzdí zranění a nemoci. Plusem je, že se tentokrát při zápase nikdo nezranil a už tento týden by se někteří hráči měli zapojit do tréninku,“ uvedl šluknovský fotbalista Ladislav Čurgali mladší

Další výhru bere i Roudnice, která vyhrála v Rumburku vysoko 5:1. „Tři body, výhra u soupeře, skvělé. Jsem rád, že jsme potvrdili minulý týden,“ pochvaloval si trenér Roudnice Pavel Hoznédl fakt, že domácí výhra s Pokraticemi nebyla náhoda.

„Trochu nám zatrnulo, když domácí na začátku druhé půle vyrovnali na 1:1, ale kluci se z toho rychle oklepali a dokázali odpovědět. Pak jsme mohli hrát i na brejky, což nám i vyhovovalo. Domácí sice asi drželi víc míč, ovšem my jsme byli úspěšní v koncovce a opravdu hodně produktivní,“ neskrýval radost.

Rumburk tak nevyužil bodově utéct ze spodních pater tabulky, aktuálně je dvanáctý. „Porážka neodpovídá průběhu hry. Soupeř nám ale dal lekci z produktivity. Sami jsme zahodili několik velkých šancí, na druhou stranu chybujeme v defenzivě. Co se týče naší pozici v tabulce, tak rozhodně nejsme spokojeni. Musíme se zlepšit,“ zdůraznil David Dvořák, předseda Rumburka.

MODRÁ KRALOVALA

Ta naopak nemohla panovat v Mojžíři. Svěřenci Michala Kubce, kteří nastoupí už v sobotu od 12.15 v televizním utkání na ČT Sport proti Klášterci nad Ohří, dostali velkou facku v Modré, kde prohráli 1:6. „Ten výsledek vypadá jednoznačně, ale ono to tak úplně nebylo. My jsme měli také své šance, ale dali jsme si šest vlastňáků,“ litoval hrubých chyb v obraně trenér Mojžíře. „Soupeři góly doslova darujeme, co jsme schopní dostat za laciné góly, to snad ani není možné,“ kroutil hlavou. „Naopak naše šance jsme tentokrát nevyužili, byť jsme tam tři, čtyři opravdu vyložené měli.“

Modrá se tak oklepala z porážky v Rumburku a drží se na dohled čelu tabulky. „Tři body byla povinnost, herně to ale dobré nebylo. Hlavně cizinci nepředvádějí výkony, které bych od nich očekával. Mám to s nimi těžké, už mě to ani nebaví. Navíc nám chyběl klíčový hráč Štorc, který má něco s patou. Snad bude na další zápas připravený,“ nechal se slyšet Ladislav Michalec, vedoucí Modré.

Nováček soutěže z Nového Sedla dokázal vyhrát v Ledvicích, třebaže dohrával posledních deset minut bez vyloučeného Michala Hona, a drží pozice v klidném středu tabulky. „Mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem, ale jsem rád, že jsme ten zápas zvládli. Dohrávali jsme v deseti, kdy náš hráč dostal druhou žlutou, ale už jsme si to pohlídali. Teď potřebujeme tři body z venku potvrdit doma proti Pokraticím a budeme moci být v relativním klidu,“ řekl předseda hostujícího týmu Jakub Černý.

Podruhé dali pět branek, posunuli se na páté místo, na lídra ztrácejí pět bodů. Děčínský nováček splnil roli favorita, na půdě posledního Klášterce vyhrál 5:2.

„Chtěli jsme tři body. Od začátku jsme měli velkou převahu. Rychle jsme dali tři branky, tím jsme prakticky rozhodli zápas. Tentokrát na vysoké vítězství stačil jen průměrný výkon, který by však v nadcházejícím zápase proti vedoucí Bílině nemusel vůbec stačit,“ konstatoval Miroslav Tyl, vedoucí Junioru Děčín.