Lenešice

Jedním z favoritů na postup do druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěže bude lenešický Sokol. Příprava jednoho klubu z elitního trojlístku graduje. Lenešičtí dávali na podzim v průměru čtyři branky na zápas a lepší ofenzivou se může pochlubit pouze FK Klášterec n. O. Ten má, stejně jako Lenešice a Chlumčany, v tabulce B skupiny I. B třídy 36 bodů.

"Jaro bude zajímavé, my se o co nejlepší výsledky popereme," řekl místopředseda lenešického klubu Tomáš Čáka: "Na špičce je to vyrovnané, bude to zajímavé jaro. Důležitá budou podle mě už první utkání, kdo začátek chytně, pomůže si psychicky. Jinak jsou ty týmy vyrovnané."

Chlumčany

Fanoušci zajímavých zápletek se mají na co těšit. Na čele fotbalové I. B třídy jsou ve skupině B hned tři kluby se shodným počtem 36 bodů. Vedle Klášterce a Lenešic patří do elitního trojlístku i Chlumčany. "Po podzimu to máme dobře rozehrané a v podobném trendu se pokusíme pokračovat. Jaro by mohlo být zajímavé, konkurenty, kterým to šlape, se pokusíme ještě pozlobit," řekl chlumčanský trenér Martin Svoboda.

Žádné extra změny v kádru chlumčanské party v plánu nebyly a už ani nenastanou. "Po podzimu jsme špičce na dostřel, jsme rádi, že se nám kádr podařilo udržet, nikdo neodešel a posily jsme ani nesháněli. Na začátek jara se už těšíme, blíží se to," dodal Svoboda.

Klášterec

„Sice jsme první v celkové tabulce, ale v tabulce pravdy na třetím místě, protože jsme na podzim s oběma celky prohráli. Na jaře je máme oba doma, takže tam jim to musíme vrátit. Chceme se na jaře poprat o postup a vlastně tak rychlý návrat do I. A třídy,“ říká asistent trenéra FK Klášterec Michal Hádek, jehož celek ještě loni I. A třídu hrál.

Pomoci má i trenérská změna. Pryč je Radek Lilko a i tady je zajímavé jméno – zkušený Pavel Schettl, který tak bude „sedět na dvou židlích“. Schettl totiž bude tahat z kaše divizní Louny a přitom vypomáhat v Klášterci k postupu, kde bude mít právě k ruce Michala Hádka. Rozpis zápasů mu trenérskou kumulaci dovoluje, kdyby ne, tak divizní mužstvo má přednost.