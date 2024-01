V týmu by měl tedy zůstat i Ondřej Bartko, se sedmi góly nejlepší podzimní střelec týmu.

"Ano, sejdeme se v úterý 16. ledna, jedna půlka zahájí klasickou přípravu venku, druhá v hale Sokolu Bečov, kterou hodláme také využívat," konstatoval trenér blažimské party Karel Pechar s tím, že v závěru přípravného období sehraje jeho tým i dva přípravné zápasy.

Mrzí ho, že se, oproti zvyklostem, neuskuteční zimní soustředění. "Nevešli jsme se do toho termínově, kluci navíc mají svá zaměstnání, tentokrát nebude. Je mi to líto, bylo tam fajn zázemí, kabiny, hřiště, všechno, co jsme potřebovali. Ideální podmínky," potvrdil kouč.

Slova předsedy potvrdil, k žádnému zemětřesení v hráčském kádru nedojde. "Nikdo vám hráče na hostování jen tak nepůjčí, neprodá. Většina klubů bude na jaře hrát o postup či udržení, fotbalisty si nechají."

Co není teď, může ale být v létě. "My se pokusíme mužstvo posílit v létě. Rádi bychom přivedli tři čtyři hráče, kteří by nám pomohli a zároveň kádr rozšířili. Je nám málo, jsme rádi, že nám pomáhali i starší kluci, věkem pomalu fotbaloví důchodci. Toho si ceníme. Naštěstí jim zdejší fotbal není lhostejný."

Podzim hodnotí kladně. "Dvacet bodů je za daných okolností slušných. Když se nám jich na jaře podaří získat ještě 18, budeme spokojeni. Chceme být hlavně v klidu, vyvarovat se tlaku. Nehodláme se dostat do nějakých psychicky náročných situací, že bychom museli něco honit na konci. Neženeme se ani nikam za postupem. B třída nám vyhovuje, nejezdíme daleko, finančně je to schůdné," dodal trenér FK Blažim.