Určitě už ale nepřijdou Čábelka, Rulf a Onuščák, kteří na volné přestupy zamířili do Kopist, respektive do Spořic. Blažim ale ulovila v obrnických vodách čtyři nové hráče, kteří by jí měli výrazně pomoct. „Máme Jaroslava Pilaře, Václava Zaspala, Josefa Šílu a Karla Kraitla. Hodně si slibujeme od brankáře Šíly, gólman byl v našem případě kámen úrazu. Také zkušený špílmachr Jarda Pilař, kterému je přes čtyřicet let, by nám měl výrazně pomoct. Bude dobrý i do kabiny, stmelí partu," těší se Karel Pechar.

Hlavně doma chce hrát ofenzivně, bavit fanoušky a vyhrávat. „Doma chceme mít tvrz, venku si budeme hlídat zadní vrátka, od toho se chceme odpíchnout."

Lenešice budou patřit k favoritům na postup. „Už jsme se sehráli," hlásí Tykal

Pechar v Blažimi působí 19 let, zažil postup z fotbalového pralesa až do krajské soutěže. Nechtěl by ještě výše? „Ale to víte, že chtěl. Před covidem jsem se ze srandy sázel s naším starostou Oldřichem Sodomkem, že to dotáhneme až do ČFL. Říkal jsem, že do pěti let. Ale to byla nadsázka, i když postoupit jsme chtěli, i jsme byli jednu dobu na prvním místě. Jenže pak přišel covid a vše změnil, a to nejen u nás."

V současné době by Blažimi stačil střed tabulky. „Ambice na postup nemáme, i starostovi B třída stačí. Hlavně chceme být v klidu, aby jaro nemuselo být záchranářské. Když se povede hrát výš než uprostřed, budeme jen rádi. A třeba brzy budeme ligoví, protože má dojít k reorganizaci, hráli bychom třeba sedmou ligu," usmívá se Pechar.

Díky zmiňovanému starostovi mají blažimští fotbalisté velmi dobré podmínky a zázemí. „Obec pro nás dělá hodně. Teď budeme mít renovaci hřiště, celkově máme hezký areál. Hodně se stará také předseda klubu, pan Pavel Bartko. K tomu máme pár sponzorů, není u nás špatně," hřeje Pechara u srdce.