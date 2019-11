To nejlepší na konec? Na čele B skupiny I. B třídy je situace dokonale zamotaná. Tři tým totiž mají shodný počet bodů. Na titul podzimního mistra pomýšlejí Duchcov, Blažim i Chlumčany. Poslední fotbalový víkend tak nabízí zápletku, kterou rozlousknou až sobotní zápasy. Nejvýhodnější postavení má díky nejlepšímu skóre Duchcov. Blažim i Chlumčany tak musí čekat na jeho zaváhání.

Blažim (v oranžovém) předvedla skvělý obrat a čtyřmi brankami ve druhém poločase si zcela zaslouženě zasloužila nejen body, ale i bouřlivý potlesk. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

ZÁPASY NA OKRESE

I. B třída, skupina B: Krásný Dvůr – Obrnice (so 10.15), Podbořany – Nové Sedlo (so 10.30), Chlumčany – Ohníč (so 13.30, UMT Postoloprty).