"Dvacet bodů je po podzimu sice slušných, ale víme, že ještě není nic hotové. Chceme se zachránit a hrát v klidu," nastínil hlavní jarní cíl Pavel Bartko, předseda FK Blažim.

Bez posil, ale s oporami a ambicemi. Chlumčany chtějí na špičce tabulky zlobit

Situace v B skupině nejnižší krajské soutěže je po polovině sezony následující. Třebaže blažimská parta zatím získala na venkovních hřištích pouhé čtyři body, celkově jich má na kontě už šéfem klubu zmiňovaných dvacet. Málkov jich ztrácí pět, Osek šest, Březno sedm a velké už je manko posledního trojlístku. Ten je dvouciferný. Tabulku ale ještě zkompletují víkendové dohrávky podzimního 15. kola Perštejn - Kryry (sobota, 10:15) a Duchcov - Rašovice (sobota, 17.00).

Už v polovině ledna, kdy začala mimo jiné ve sportovní hale v Bečově zimní příprava, bylo avizováno, že klub extra posilovat v tomto přestupním okně nebude. "My se pokusíme mužstvo posílit v létě. Rádi bychom přivedli tři čtyři hráče, kteří by nám pomohli a zároveň kádr rozšířili. Je nás málo, jsme rádi, že nám pomáhali i starší kluci, věkem pomalu fotbaloví důchodci. Toho si ceníme," konstatoval nedávno v rozhovoru pro Deník trenér blažimského mužstva Karel Pechar.

Evropský los je pecka, říká trenér Dobroměřic. Bude muset měnit tréninky

Jako blesk z čistého nebe však přišla zpráva, že nejlepší střelec mužstva, 21letý autor sedmi podzimních tref a dříve mimo jiné hráč Loun či Oldřichova Ondřej Bartko, neodolá vábení z krajského fotbalového přeboru. "Je to tak, odchází do Slavoje Žatec. Pro nás je to samozřejmě škoda, přišli jsme skoro o třetinu gólů," lituje předseda klubu s tím, že hledá za snajpra číslo jedna náhradu. V kontaktu je momentálně s třemi kluby:"Máme od nich příslib, ale zatím jednáme a dokud to nebude hotové, tak nic prozrazovat nechci."

Jisté je, že jarní část sezony zahájí Blažim v sobota 9. března od 10:30 důležitým duelem na hřišti třináctého celku tabulkky TJ Sokol Březno.