„Fotbalu to moc nepobralo. Utkání postrádalo kvalitu, bylo to o bojovnosti,“ začal s hodnocením domácí kouč Antonín Marčaník. „Dneska jsme nastoupili bez stoperů a Tondy (Antonín Marčaník mladší). Dva body bereme. Musím pochválit našeho brankáře Jardu Kovaříka. Bohužel to není tříbodová výhra, ale život jde dál. Pro Bohušovice záchranářský bod. Nemůžeme všechno vyhrávat jako kapela,“ uznal domácí trenér.

To u soupeře panovalo nadšení. Bodový zisk se silnými týmy není kořistí každého víkendu.

„Byl to náš nejlepší jarní výkon. Myslím si, že jsme byli lepší, bohužel jsem nedal poslední penaltu a prohráli jsme. Pokratice sice vedou tabulku, ale já jsem přesvědčený, že máme lepší hráče než Pokratice,“ nekriticky zápas zhodnotil bohušovický kapitán Luboš Kyzlík.

Na třetí místo v tabulce se prokousaly Dobkovice, které se doma na výhru 2:1 nad Svádovem pořádně nadřely. „Hosté byli v deseti před svým vápnem, díky penaltě jednou vystřelili a byl z toho gól. My měli tradičně hromadu šancí, ale zase jsme je neuvěřitelně zahazovali. Dokonce tam dva hráči překopli prázdnou branku. Za tři body jsem rád, ale výsledkově je to zklamání. Vypadá to, že budeme vyhrávat plzeňským stylem,“ usmál se Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

Další nepříjemnou ztrátu hlásí Junior Děčín. Ten nezvládl šlágr kola v Chuderově, po jasné porážce 0:3 spadl na čtvrtou pozici. „Zápas se nám nepodařil, nebyl to dobrý výkon. Po čtvrt hodině hry jsme dostali dvě branky. Snaha s výsledkem něco udělat byla evidentní, ale chyběl nápad a lepší kombinace. Směrem dopředu jsme nic nevymysleli a zaslouženě prohráli,“ řekl Miroslav Tyl, vedoucí Junioru.

Jarní jízda Heřmanova nekončí. Tým, který ctí zelené barvy dresu, vyhrál i páté utkání. Doma porazil Chabařovice 5:2, čtyřikrát se trefil Cimpl. „Zasloužené vítězství. První poločas byl vyrovnanější, v tom druhém jsme už byli lepší. Mohli jsme přidat další branky, třeba Kamil Dančo zahodil tři samostatné nájezdy. Soupeř nebyl špatný, hrál houževnatě, držel míč, ale do koncovky se moc nedostával. My si to zatím na jaře užíváme,“ zdůraznil Radek Rojko, hrající kouč Heřmanova.

Počtvrté v řadě vyhrála Česká Kamenice, doma porazila Hostovice 4:1 a upevnila si pozici v první polovině tabulky. „Zasloužené vítězství. Komplikací bylo snížení soupeře na 2:1, po změně stran jsme si to pohlídali. Fotbalově by to mohlo být lepší, ale je pro nás důležité, že ten lehčí los bodově využíváme,“ pokýval hlavou Josef Rákosník, trenér České Kamenice.

Poprvé na jaře bodoval poslední Union Děčín, který doma přetlačil Unčín 3:2. Oživil tak své naděje na záchranu. „Tohle by nás mohlo nakopnout. Vyrovnaný, tvrdý, bojovný zápas, kde jsme asi o ten jeden gól byli lepší. To nám ještě dvě branky sudí nepochopitelně neuznal. Je vidět, že když se trochu sejdeme, můžeme bodovat,“ konstatoval Pavel Horáček, kouč děčínského Unionu.

Již osmnáctou výhru z 20 zápasů zaznamenal v B skupině fotbalové I. B třídy celek z Nového Sedla a při dalším zaváhání druhých Podbořan vede tabulku už o luxusních dvanáct bodů. Tatran, největší pronásledovatel, inkasoval půltucet branek.Třetí Strupčice ve 20. kole rozstřílely beznadějně poslední Krásný Dvůr 11:0. Další výhru připsal jarní černý kůň soutěže FK Duchcov.

„Soupeř z Krásného Dvora bohužel nekladl žádný velký odpor a my chtěli, co nejdříve rozhodnout, což se nám po poločase 6:0 i povedlo. Byly to pro nás povinné tři body, ale přijdou těžší a důležitější zápasy,“ řekl kapitán Strupčic Jan Vrba k jedenáctigólové erupci svého celku.

Nové Sedlo porazilo Lenešice 4:2, hattrickem se blýskl v dresu vítězů třetí nejlepší kanonýr soutěže Michal Kohout, jenž má v průběhu sezony na svém kontě už 16 branek. „Je fajn, že se nám zase rozstřílel a potvrdil, že patří v B třídě mezi ty nejlepší,“ řekl Jakub Černý, předseda Nového Sedla.

Samotný zápas označil jako poměrně nesnadný. „Lenešice byly nepříjemný soupeř, ale naštěstí jsme stav otočili a nakonec dotáhli do vítězného konce.“

Nové Sedlo vede o zmiňovaných 12 bodů. „Podbořany klopýtly, ale stejně ještě chybí do konce sezony těch zápasů ještě strašně hodně. Já bych určitě nerad začal předběžně slavil. Prostě jsme o víkendu udělali další krok na cestě za naším cílem a v sobotu musíme udělat ve Vroutku další,“ uvedl Černý.

Baník Osek si vyšlápl na podbořanský Tatran 6:2 (2:1). „Není co hodnotit, nesešli jsme se, bylo nás devět, chybělo pět kluků ze základu a spíš jsme řešili, jestli budeme vůbec hrát. Nakonec dostali šanci kluci, kteří by asi ani jinak nehráli a předvedli statečný výkon,“ uvedl předseda podbořanského klubu Milan Kareš s tím, že taková je bohužel doba.

Třináct z patnácti možných jarních bodů vybojoval Duchcov, třebaže tentokrát porazil Chlumčany až na penalty a o jeden bodík přišel. Drží čtvrté místo a na druhou příčku ztrácí jen čtyři body. „Prali jsme se s absencí ofenzivních hráčů. Bylo to o jednom gólu, my jsme ho sice dali, ale nebyl pro ofsajd uznán, a tak se šlo až do penalt. Na druhou stranu měl soupeř více šancí, věděli jsme, že jsou Chlumčany kvalitní soupeř, a tak je ta remíza asi zasloužená a pro nás dva body zlaté,“ uvedl duchcovský trenér František Macháček.

Už v sobotu čeká jeho celek derby s Baníkem Ohníč. „Nepochybuji, že připíšeme šestou výhru v řadě,“ dodal s úsměvem a zároveň podráždil rivala Macháček.