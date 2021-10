Právě 26letý Bouček byl hvězdou zápasu. „První zákrok se mi povedl, pak jsem chytil velkou šanci a dvě penalty. Na ně specialista nejsem, ale vyšlo mi to celkově. Kluci to odmakali, máme dva body, takže dobrý. Dobroměřice dostaly na podzim jen deset branek. „Obrana si sedla, daří se nám. Ještě by to chtělo dávat víc gólů. Známe se už z dorostu,, máme výbornou zálohu a zkušené kluky. Škoda, že jsme nebyli kvůli zranění kompletní v Roudnici. Tam jsme to dávali těžko dohromady, ale teď už je to v pohodě.“

Jaké jsou ambice? „Chceme udělat v posledních třech kolech devět bodů a hodláme zamíchat tabulkou. Jestli porazíme v neděli Libouchec a příští týden Proboštov, tak to bude nahoře hodně našlápnuté.“

Má tedy jeho tým postupové ambice? „Kdyby se to povedlo, tak asi jo. Ale pokud bychom opravdu mysleli na vyšší soutěž, tak by museli dva tři hráči přijít. Viděli jsme to teď, když nám někdo ze sestavy vypadl. V béčku nemáme takovou, kvalitu, která by nás mohla do A třídy nebo případně pak kraje doplnit. Až na těch pár zápasů, kdy jsme nebyli komplet, je to fajn. Teď jsou všichni zpátky. Někteří byli i po covidu. Pokovidová sezona je jinačí. Dělali jsme jen individuály, nebylo to takové, jako když je kolektiv spolu. Snad už bude vše v pořádku.“

Holečkovi špionáž vyšla za jedna

Dobroměřický trenér David Holeček rozdával po utkání úsměvy, důvodů ke spokojenosti měl dost. „Byl to hodně kvalitní, na A třídu skvělý zápas. Měli jsme to připravené, věděl jsem, s čím sem jedeme,“ řekl po výhře na penalty kouč s tím, že Neštěmice jezdil v průběhu podzimu sledovat: „Rád mám načtené soupeře naživo. Neštěmice mají dobré hráče, my jsme chtěli hrát na brejky, škoda, že jsme některé nedotáhli. Penalty, abych řekl pravdu, netrénujeme vůbec. Poměřila se nejlepší obrana s nejlepším útokem. Škoda, že nám to tam víc nepadá…“

Nechtěl chválit jen brankáře Boučka. „Makali všichni kluci, bavilo je to. Teď jsme se dotáhli na čelo, neuteklo nám. Začátek sezony byl špatný a teď to doháníme. Pokud uhrajeme ještě devět bodů, budeme spokojeni. Půjdeme zápas od zápasu…“