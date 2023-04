Utkání se hrálo od samého začátku ve vysokém tempu. První brankovou příležitost měl domácí Krupka, ale jeho střelecký pokus Plaček vytáhl na roh. Stačilo 5 minut a do šance se dostal hostující Jahodář. I jeho pokus končil mimo brankovou konstrukci, kam jí poslal pozorný Bouček. Ve 26. minutě musel zatáhnout za záchranou brzdu Čipera, který poslal ve vápně k zemi pronikajícího Heizela a kopala se penalta. S tou však naložil kapitán Vait trestuhodně. Jeho úmysl byl hodně čitelný a tak míč mířící k pravé tyči Bouček chytil. Za další čtyři minuty se dostal do další obrovské šance Hiezel, ale Bouček mu včasným zákrokem nedovolil zakončit. Další tutovku měl ve 41. minutě Vicany. I tentokrát zasáhl Bouček a střelu vytáhl nad branku. V posledních vteřinách první půle hlavičkoval nad branku domácí Vild.

Ještě před zahájením druhého poločasu museli hosté vystřídat, když odstoupil pro náhlou zdravotní indispozici Mezsároš, kterého nahradil Tůma. Do druhé půle poslal trenér Holeček místo Kočky Myšáka a tato změna se okamžitě projevila na herním projevu celého týmu. Hra se jeho příchodem zrychlila a dobroměřiští najednou svého soupeře přehrávali a dostávali se i do zakončení. Hned ve 49. minutě Myšák utekl po levé straně, odcentroval před branku, kde k zadní tyči nabíhal Krupka, ale jeho zakončení z malého vápna šlo těsně vedle. Po hodině hry zahrávali domácí trestný kop. Ten kopal Plachý. Jeho dobře mířenou střelu gólman Plaček sice vyboxoval do uctivé vzdálenosti od branky, jenže přímo před Lazarika, jehož pohotová střela se zastavila až v síti. Poslední příležitost ke vstřelení branky měl v 80. minutě domácí Grund, ale s jeho pokusem si Plaček poradil a vytáhl ho do bezpečí.

Dobroměřice si hlavně výkonem ve druhém poločase tři body určitě zasloužili. Jejich hrdinou však byl jednoznačně Bouček. V příštím kole nastoupí v Mojžíři.

„Dnes to bylo ubojovaný. Trochu jsme zamíchali se sestavou. Na začátku 10 až 15 minuty skvělý, jenže pak nás soupeř přehrával a mohli jsme prohrávat 3:0. Tam nás podržel Bouček, který nás drží už čtyři kola. O přestávce jsme si k tomu něco řekli a do hry šel Myšák. Zrychlili jsme to, dostávali se do šancí, které jsme v první půli vůbec neměli. Ubojovali jsme to. Máme důležité tři body a ty se počítají,“ zhodnotil po utkání trenér David Holeček.

FK Dobroměřice – FK Junior Děčín 1:0 (0:0)

Branka: 61. Lazarik. Rozhodčí: Lesák – Dobrý, Folk, ŽK 3:1, 180 diváků.

FK Dobroměřice: Bouček – Plachý, Čipera, Reh, Pergl – Kočka (46. Myšák), Kamír (86. Kubiska), Lazarik, Krupka (60. Votruba) – Maliňák, Vild (60. Grund).

Junior Děčín: Plaček – Podlaha, Trpkoš, Fejfar, Češpiva – Mezsároš (46. Tůma), Jahodář, Vait, Vicany, Nácar (27. Patlík, 66. Cuchý) – Heizel (66. Gumbrešt).

Jaroslav Tošner