Desáté kolo krajského přeboru přivedlo do Domoušic celek Mostu. Trenéři obou týmů i řada hráčů se velice dobře zná. I fanoušků přijelo z Mostu poměrně dost. Hosté, sice měli v tabulce jen polovinu bodů, než domácí, favorita zaskočili a dostali se rychle do dvoubrankového vedení. To však neudrželi a z další výhry se tak mohli radovat sokolové z Domoušic.

Duel Domoušic s rezervou FK Baník Most-Souš. | Foto: Deník/Jaroslav Tošner

Trenér Schettl se tentokrát musel obejít bez kapitána a klíčového hráče v obraně Martina Junka a jeho absence byla v úvodu utkání znát. Stejně, jako s Litoměřicemi domácí rychle inkasovali. Už ve 2. minutě zahrával Radoš rohový kop a Hlaváčka u pravé tyče nikdo neatakoval a on mohl skórovat. Domácí se vrhli do útoku a brzo si vytvořili první velkou šanci. Exner se zbavil Radoše několika zasekávačkami, odcentroval před branku, jenže Soukup nedokázal překonat Pecháče v bráně Mostu. Další šanci měli domácí ve 23. minutě. Exnerův přímý kop dotlačil hlavou do sítě Pour, ale branka nebyla pro ofsajd uznána. Pak přišla další chyba obrany, která nechala nepokrytého Jurkoviče a bylo to 2:0 pro Most. Prapor domácích držel Petr Junek v bráně, spoluhráče burcoval Pour a Exner neúnavně útočil. Kontaktní branka tak přišla velice rychle. Domácí zahrávali trestný kop jen kousek za hranicí vápna a Kotlan ho kopl skvěle. Míč prolétl těsně kolem zdi a zastavil se až v síti. Krátce na to pálil Pour jen do gólmana Pecháče.