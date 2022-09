Žatečtí vstoupili do utkání aktivně a měli v úvodu převahu, ale jen po hranici vápna. Oba celky si v závěru úvodní čtvrthodiny vypracovaly po jedné větší šanci. Jako první zahrozil Slavoj. Přímý kop Hynka se pokusil Beneš hlavou poslat obloučkem za záda Hanuše, ale ten stačil míč konečky prstů vytáhnout mimo tři tyče. Za pár minut zahrozil na druhé straně rovněž ze standardky Faltus, ale jeho střelu kolem zdi do růžku domácí branky dokázal Kalbač vyrazit. Netrvalo dlouho a po nenápadné akci Černovic měli domácí štěstí, když střelu hráče Černovic zastavila tyč. To bylo na dlouhé minuty vše a rušno bylo až v závěru poločasu. Pět minut před přestávkou prostrčil Klinec šikovně míč na Klíče a ten poslal pohotovou střelou Slavoj do vedení. Hned v následující minutě se vydal k velkému sólovému nájezdu hostující Bachor a přízemní střelou srovnal. Trochu vzruchu přinesla následující minuta, ve které po diskusi s rozhodčím Oborníkem inkasovali žlutou kartu trenér Slavoje Zelinka i jeho asistent Loos.

FOTO A VIDEO: Teplice po Plzni obraly i Spartu. Remízu 2:2 zařídil skvělý Gning

Krátce po změně stran přišly další šance a to na obou stranách. V 50. minutě šel z pravé strany na žateckou branku Zrebňák, ale Kalbač jej u tyče vychytal O tři minuty později poslal Hynek centr do vápna a Klinec hlavou těsně minul Hanušovu branku. Přišla 66. minuta a v ní fotbalová paráda. Hynek rozehrál přímý kop po faulu na Hassmana k volnému Klincovi a ten z voleje napálil míč pod břevno, od něhož se odrazil za bezmocného Hanuše. Za deset minut se do velké šance dostal na druhé straně střídající Brooks, který trefil tyč a odražený balón stačili domácí uklidit do bezpečí. Závěrečný tlak Černovic přinesl i zasloužené vyrovnání. Po sérii čtyř rohů, kterými se hosté jen po metrech dostávali blíže k domácí brance doputoval ten poslední ke Kubíkovi a ten zařídil tři minuty před koncem vyrovnání. Sudí Oborník nenastavil ani vteřinu a šlo se na penalty, ve kterých začínali kopat domácí. V dresu Slavoje byli všichni střelci v pořadí Klinec, Beneš, Pinkr i Hynek úspěšní. To v dresu Černovic ve druhé sérii Pavlica vysoko přestřelil a Zrebňákův pokus Kalbač zneškodnil.

Žatec si tak do tabulky připsal další dva body po třetí penaltové výhře. V příštím kole nastoupí Slavoj na hřišti silných a nebezpečných Neštěmic.

„Veliký trápení. Nebyla to vůbec naše hra. Nevím, co se stalo. Snad to, že jsme utkání v Kadani nehráli o víkendu, ale před 10 dny. Kluci poctivě trénovali, makali, ale musím přiznat, šťastný dva body. Měli jsme sice větší držení míče, ale hosté měli více šancí a my při nich štěstí. Něco nám chybělo, Byli jsme pomalí, nedůrazní. Pavel Klíč byl ještě ve středu pod horečkami tak netrénoval. Pak jsme kvůli podmáčenému terénu museli jeden trénink zrušit. Možná i to byl jeden z faktorů, který ovlivnil náš výkon. Dnešek mi přidal pár vrásek,“ uzavřel své hodnocení trenér Richard Zelinka.

FK Slavoj Žatec – SK Černovice 3:2NP (1:1)

Branky: 40. Klíč, 66. Klinec – 41. Bachor, 87. Kubík. Rozhodčí: Oborník – Sabo, Vlk, ŽK 6:5, 100 diváků.

Slavoj Žatec: Kalbač – Pelc (63. Uhlík), Beneš, Smékal, Minařík – Hassman, Hynek, Pinkr, Čonka (72. Suchan) – Klinec, Klíč (81. Horák).

SK Černovice: Hanuš – Bachor, Cambolo, Kubík, Pavlica – Sanko (74. Brooks), Dvořák /38. Zrebňák), Kubánek, Valach – Faltus, Macák.

Pořadatelé Dobrodění v Lounech předali výtěžek chlapci na léčbu

Jaroslav Tošner