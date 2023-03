V 69. minutě asistentovi podle záznamu v zápisu utkání řekl: "Proč to nemáváš sakra, stojíš u toho." O čtvrt hodiny hlavnímu arbitrovi. "Pískej to pořádně, to není žádnej faul." Tím pro něj po dvou žlutých a následně červenému napomínání zápas předčasně skončil.

"Karty dostal za mluvení, nesportovní chování, je to škoda, zrovna jsme se nadechovali k závěrečnému tlaku a tohle nám trochu vzalo vítr z plachet. Jinak to podle mě bylo remízové utkání, oba týmy měly tři tutovky, domácí dali o jednu více, a tak vyhráli. Podle mě to byl oboustranně kvalitní zápas, Krupka má tradičně silný tým a to potvrdila. Přesto se ke konci o výhru mohla strachovat," dodal Zelinka.

Poprvé na jaře se jeho tým představí doma v sobotu, kdy v rámci 18. kola přivítá od 15.00 Tatran Kadaň.