Lounské béčko vedlo pět minut před koncem zápasu nad lídrem tabulky 2:0, hostující záložník Stanislav Fišer převzal míč na půlce a chystal se s ním pílit do domácí obrany. Rozběhnutého šikulu z boku dostoupil Smola a levačkou zajel nešetrně do jeho kotníku. „Píchnul jsem si to kolem něj, viděl jsem ho. Šlápl mi na kotník, noha se hned položila na trávu; přišlápl mě kolíky. Slyšel jsem křupnutí a napadlo mě, že je kotník zlomený. On se hned nade mnou skláněl a omlouval se. Říkal, že chtěl hru jen přerušit," líčí opora Duchcova.

„Měl jsem v úmyslu zastavit útočnou akci soupeře. Bohužel jsem Fišera fauloval. Navíc zákrokem, které sám nemám rád. Když jsem viděl, jak křičí bolestí, okamžitě mi došlo, že je zle. Navíc řval, že to je kotník, který už má operovaný, že si už nezahraje. Hned jsem se mu omlouval a rozhodčího, který mezitím vytáhl žlutou, jsem poprosil, ať to změní na červenou. Bál jsem se, že jsem soupeři zlomil holeň," popisujme nešťastné okamžiky Smola.

„Já jsem byl s tím kotníkem před dvěma lety na plastice. Když se to teď stalo, tak jsem se bál, že mám po kariéře. Nechápu, že rozhodčí nedal červenou hned, to přeci nebyl zákrok na žlutou," namítá Fišer.

Co ke svému rozhodnutí říká sám hlavní arbitr utkání Jaroslav Menšík? „Ono to bylo ze strany, nepřišlo mi to tak brutální, neviděl jsem tam nějak přehnanou intenzitu. Tomáš mi říkal, že je Standa zraněný, že mu musím dát červenou. I vzhledem k tomu zranění jsem souhlasil a své rozhodnutí jsem změnil."

Smola si nemyslí, že by Menšík pochybil. „On to měl těžké, podobných faulů je na hřišti hodně. Na první pohled asi nevypadal tak zle. Jenže já trefil ten nešťastný soupeřův kotník naplno. Před tím jsem samozřejmě nevěděl, že je po nějaké plastice. Zpětně mě to vše strašně moc mrzí, ani se na záznam nemůžu podívat," kaje lounský hromotluk. „Hrajeme to pro zábavu, tohle se zkrátka stávat nemá," dodává.

Duchcovský trenér František Macháček byl na Smolu bezprostředně po zákroku pořádně naštvaný. „Vyjel jsem na něj, byl jsem na něj hodně sprostý. I když se šel k nám omluvit a měl slzy v očích, tak jsem ho zjezdil na bomby. Teď se mu musím omluvit, protože jsem si ten zákrok pouštěl snad pětadvacetkrát. Víte, takových zákroků je ve fotbale plno. Dělám je i já, za sezonu třeba dvacet. Problém je ten, že trefil hráče, který má kotník po plastice. Kdyby trefil mě, tak se asi nic nestane, nebo někoho jiného. Prostě smůla."

Tomáš Smola se omluvil Fišerovi i celé duchcovské lavičce. To, že ho kouč Duchcova vyplísnil, je podle něj opodstatněné. „Pan Macháček se nemá mně co omlouvat, jeho reakci naprosto chápu. Trénuji Chomutov, také bych takto své hráče bránil. To naopak já se musím omluvit jemu, že jsem Duchcovu zranil hráče."

Jak v současné chvíli vypadá kotník Stanislava Fišera? „Je jako tenisák. Chodím o berlích, ale s vyšetřením ještě musím počkat. To pak odhalí, jestli je tam zlomenina, přetržené vazy, nebo něco jiného. Tomáš mi volal, ještě jednou se mi omlouval a zároveň mi nabídl rehabilitační péči, v Chomutově ji prý mají na vysoké úrovni. Bylo to od něj hezké gesto."

Smolovo chování oceňuje také Macháček. „Zachoval se jako frajer. Jak na hřišti, kdy si nechal změnit kartu, tak pak k nám, ke Standovi. To víte, já byl úplně na nervy. V tom utkání jsem přišel už o Bikára, to je další opora. A teď Fíša. Modlíme se, ať je to dobré, ať nemá po kariéře. Ale Tomáš si za svojí fair play zaslouží uznání. Všichni vidíme, že je z toho hodně špatný."

S Macháčkem souhlasí i rozhodčí Menšík. „Já jsem se nikdy s ničím podobným nesetkal. Aby mě hráč opravil, že si zaslouží vyšší trest… Byl to souběh několika nešťastných událostí, který bohužel vyústily ve vážné zranění."