Dobroměřická parta i potřetí na jaře bodovala, po výhrách nad Šluknovem a Modrou tentokrát však jen za bod. Bezbrankové střetnutí rozhodl penaltový rozstřel, který domácí ovládli 4:2. "Ty penalty jsou prokletí, je to loterie, ale když trefíte dvě tyčky… No bod nakonec asi bereme, protože proti Ervěnicím se nám dlouhodobě, tradičně nedaří, oni měli šance, trefili břevno, valilo se to na nás… Za mě jsme přitom do zápasu vstoupili dobře, chtěli jsme rozhodnout co nejrychleji, ale po čtvrt hodině nás přibrzdilo smolné vyloučení," přiznal dobroměřický trenér David Holeček.

Už ve 14. minutě totiž dostal červenou kartu od rozhodčího Viktora Bicana zkušený Ondřej Matyáš, jedna z opor týmu. Podle zápisu za surovou hru, konkrétně kopnutí soupeře do hlavy zepředu v nepřerušené hře v souboji o míč za použití nepřiměřené síly. Domácí brankář Jiří Michovský utkání nedohrál, byl vystřídán a odjel do nemocnice. "Víme, že jel na pozorování, doufám, že bude v pořádku. Ten zákrok byl nešťastný po třech dorážkách jsme chtěli zakončit," popsal klíčový moment kouč hostí, jenž kreativního fotbalistu v dalším kole proti děčínskému Junioru postrádat.

FOTO: Louny sáhly pro posily do áčka. V malém derby to na Chlumčany nestačilo

Holeček přes porážku mužstvo pochválil. "Kluci bojovali, podržel nás gólman Petr Bouček. V oslabení jsme si moc šancí nevytvořili, ale hrozili jsme ze standardek a při troše štěstí mohli po jedné z nich v závěru i rozhodnout. Nestalo se, vezeme bod a teď se těšíme na další kolo, konečně na trávu a na Děčín."

Mojžíř - Nové Sedlo 4:2 (1:2)

Zápas jako na houpačce… Domácí dostal po pěti minutách do vedení Patrik Pek, nováček po trefách Pavla Melichara a Michala Kohouta otočil, ale hned na začátku druhé půle Pek druhým sobotním gólem vyrovnal. Klíčový okamžik nastal po hodině hry, kdy byl za podražení soupeře zezadu v nepřerušené hře mimo souboj o míč vyloučen střelec jedné z hostujících branek zmiňovaný Kohout. Mojžíř, který v boji o udržení potřebuje body jako sůl, pak rozhodl dvěma trefami v posledních dvou minutách - v 88. se trefil Ondřej Šupík, v 90. Jakub Horvát.

"Zápasu by podle mě slušela remíza. My jsme se i za stavu 2:2 v deseti tlačili za výhrou, ale nakonec byli šťastnější domácí. Jestli je ztráty zápasu v posledních dvou minutách škoda? Škoda, je podle mě dobrého člověka, tohle je jen fotbal…," řekl s nadhledem předseda hostujícího celku Jakub Černý s tím, že vyloučení zápas ovlivnilo: "To je jasné, že ano. Jak jsem situaci viděl? To mi asi nepřísluší komentovat."

Další zápasy 18. kola:

FK Jiskra Modrá - SK Viktorie Ledvice 0:8 (0:4)

Domácí řeší na začátku jara potíže se složením kádru, proti druhému celku tabulky drželi krok jen prvních dvacet minut. "Modrá měla za celé utkání jen jednu akci. Ze začátku je podržel při dvou našich tutovkách brankář, ale pak se na nějakých gólech podílel. Jsem rád, že se střelecky na výsledku podílelo osm hráčů. Nevěděli jsme, co od zápasu čekat, zápas se překládal z odpoledne na ráno, věděli jsme, že Modrá řešila i problémy před týdnem v zápase v Dobroměřicích. I tentokrát tam přemlouvali před začátkem nějaké hráče, aby i v dešti nastoupili," uvedl předseda ledvického klubu Milan Ryška, jehož mužstvo se naladilo na zápas v Pokraticích.

Kryry ukázaly senzační obrat. I další favorité zažili v přeboru úspěšné premiéry

FK Bílina - SK Roudnice n.L. 2:1 (0:1)

Bílina potvrdila roli favorita i třetí místo tabulky. Na úvodní trefu hostujícího Matěje Hlavsy už ze 6. minuty po přestávce odpověděli Dominik Schüssmann a František Tůma. Roudničtí už brankově nereagovali, nepomohlo jim vyloučení Ondřeje Vacka, jenž musel po žlutých kartách v 58. a 69. minutě předčasně pod sprchy. „Jsme rádi, že jsme utkání zvládli. V týmu se v průběhu týdne objevila viróza u několika hráčů a měli jsme problémy se skládáním sestavy. Potěšil nás výkon Ondry Kindla v brance. Až na úvodní část můžeme být dnes s výkonem týmu spokojeni,“ okomentoval domácí vítězství Václav Mojžíš.