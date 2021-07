Jak jste využili dobu po rozvolnění?

Především jsme potrénovali v tzv. předpřípravě, která probíhala od začátku května do druhé poloviny června. Zpestřili jsme si ji dvěma tréninkovými zápasy. Pak hráči dostali individuální plány a 7. července začalo hlavní letní přípravné období.

Jaká byla a je chuť kluků do fotbalu?

Hráči se samozřejmě těšili, většina už plnila docházku pravidelně, ale našli se i tací, kteří během pandemie nabrali na hmotnosti velké množství kilogramů, i když měli od počátku ukončení soutěží neustále obnovované individuální tréninky. Ti měli zpočátku s pohybem větší problémy. Sice tvrdili, že jim narostla svalová hmota, ale poznám, že nárůst hmotnosti je především z nedostatku pohybu a nedodržování životosprávy.

Nebojíte se, že zase přijdou různé restrikce?

Pokud přijdou, tak je neovlivníme. Už se nás něco podobného dotklo, když nám Toužim odvolala domluvený zápas, protože měl pozitivního jedince. Celý tým prý musel do karantény.

K jakým změnám v kádru došlo?

Já jsem se již nechtěl trenérsky dál angažovat. Moje pokračování bylo nakonec podmíněno udržením stávajícího hráčského kádru. Minulá seozna, která byla zkrácená, byla velmi úspěšná; hráči pracovali, měli chuť se zlepšovat. Z kádru nikdo neodešel, tým je doplněn o návraty mladých a věkově končících dorostenců – D. Minaříka (Most) a R. Klepáčka (Teplice). Již v květnu dostali pozvánku končící dorostenci v žateckém Slavoji (Klocperk, Holák, Hujer a k nim ještě rok dorostenec Horák), ale první dva se objevili na tréninku jedenkrát, zbývající ani jednou. Nikoho prosit nebudu. Není to poprvé, co tito hráči slibují, že budou chodit trénovat, ale bohužel. Mají jen výmluvy.

Jak přípravy vypadá?

Tréninková činnost byla nastavena klasicky: probíhala třikrát v v týdnu. Nejdříve jsme „restartovali“ fyzický objem, navázali rychlostí. K tomu bylo neobvykle hodně herní činnosti a samotné hry. Objem vytrvalosti jsme dělali v terénu, ostatní činnosti na hřišti v Blšanech. Hráči již v předpřípravě zjistili, že především vytrvalost chybí. Proto i v tomto hlavním období bylo zpočátku potřeba hrubý objem doplnit a poté přejít na rychlost. K tomu jsme se zaměřili na obratnost, koordinaci, herní prvky, práci s míčem, součinnosti – prostě celkový týmový výkon. V kádru je momentálně 18 hráčů + 2 brankáři. Máme dlouhodobě zraněného Filipa Klince (operační zákrok) a Petr Klinec laboruje již delší dobu také s kolenem; některé hráče limituje provoz na směny.

Kde budete silní, kde naopak předpokládáte handicap?

Kde budeme silní?! Kádr máme stejný, trenéra zatím taky. Tak se budeme snažit navázat na loňských osm kol – bojovnost, nasazení, jednoduchost, týmovost. Chceme předvádět vcelku hezký fotbal. A kde bude problém? Doufejme, že jich bude co nejméně. Ale pouze za předpokladu, že hráči budou fotbalu dávat 100% v rámci svých možností (osobních i pracovních). Potřebujeme mít kádr zdravý a konkurenceschopný, tedy mít náhrady na více postů. Oba zranění a zmínění hráči měli vloni střeleckou formu. Nebudou-li plně připraveni, musí je nahradit další borci. Jak výkonem, tak střelecky.

Máte představu o umístění v nové sezoně?

Myslím si, že některé týmy se z loňska poučily; budou chtít pracovat a výsledkově patřit k vyšším patrům tabulky (Most/Souš „B“, Kadaň, H. Jiřetín, Lovosice), tudíž očekávám daleko vyrovnanější soutěž. Naším cílem bude opět horní část tabulky. Nechceme končit na místech, kde je pak na jaře nutností vyhrávat i nemožné.

Jaká soutěž po covidové pauze bude?

Věřím, že soutěže budou na úrovni. Samozřejmě hodně starších zkušených hráčů asi ukončilo činnost, dostane šanci mládí. Doufejme, že v kvalitě, dobré úrovni a především se vztahem k fotbalu. Skoro všechny oddíly jsou opětovně přihlášeny do soutěží, tak je předpoklad, že hráči a týmy jsou natěšeni na soutěž. Jen věřme, že bude celý ročník odehrán a naváže se na standardní ročníky předešlé – před pandemií.

Budete už hrát na svém stadionu? Jak se na návrat těšíte a co od něho očekáváte?

Stadión, či spíše nová tribuna a pažit na hlavním hřišti, nás velmi láká, ale my nespěcháme. Není potřeba ho okamžitě zatěžovat. Počkáme si na „povel“ trávníkářské firmy, až bude hřiště opravdu připravené na zátěž. Ono to není jen o utkání, ale také o nějakém tréninku. Jiné přírodní hřiště nemáme. Nejde jen o áčko, ale o všechny věkové kategorie. Jakmile bude možnost, tak určitě velmi rádi vstoupíme do našeho stánku, který byl vždy skvostem a mekkou kopané. K dokonalosti chybí pouze zrekonstruované zázemí. A také si myslím, že ke každému pořádnému fotbalovému klubu patří i klubová restaurace.

Takže zůstáváte v Blšanech?

Ano, momentálně trénujeme ve skvělých podmínkách v Blšanech. Tam i začneme soutěž. Až se pak vrátíme domů, tak očekávám, že budeme cítit podporu žateckých fanoušků. Budou mít šanci chodit na naše zápasy i při deštivém a méně příznivém počasí.

Ondřej Holl