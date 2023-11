Osud klubu, kde leccos zažil a dva roky strávil i v tamní Dukle, mu rozhodně není lhostejný. Žatec na podzim v krajském fotbalovém přeboru vyhrál pouze dvě střetnutí a je jasné, že bude hrát o záchranu. Před týdnem trenérský post opustil po domácí porážce 0:4 se Srbicemi Richard Zelinka.

Chlad už za sebou první zápas má. Premiéra ale restart nepřinesla, žatecká parta podlehla v sobotním duelu 13. kola na hřišti FK Litoměřicko 0:3. Nyní ho čekají další výzvy: v sobotu doma proti Neštěmicím (hrát se bude od 14.00) a pak 18. listopadu dohrávka v Krupce, která je v tabulce bez bodu poslední. Slavoj je nyní na 14. pozici, bodů nasbíral zatím osm.

Rozmýšlel jste se nad žateckou nabídkou dlouho?

Ano. Nešlo mi do hlavy, kde je problém, protože Slavoj nemá tak špatný tým, aby musel být úplně dole. Už z minulosti vím, že zde byl kádr na slušné úrovni. Nechápal jsem, proč je současná situace taková, i proto jsem se rozhodl, že tomu zkusím přiijít na kloub.

Vše nabralo rychlé obrátky, že?Abych pravdu řekl, tak jsem do toho spadnul ze dne na den. Byl jsem na pátečním tréninku a v sobotu už na lavičce v Litoměřicích.

Jak nově vzniklou situaci, v které se Žatec nachází, vnímáte?

Mužstvo poznávám, některé hráče z minulosti sice znám, ale kádr se dost obměnil. Dost je pro mě nového.

Už víte, kde Slavoj tlačí bota, proč nezískává více bodů?

Problém je v tom, že máme marodku a ten kádr není široký.

Sledoval jste jeho podzimní výkony?

Vím, že se Žatci nedařilo, sledoval jsem to jen z povzdálí. Spolupracuji s Pavlem Koutenským, dělá reporty, byl tam po mě, je to zkušený trenér.

S vedením klubu jste na angažmá domluvení jen na záskok do konce podzimu?

Ano, chceme to nějak dotáhnout a pak se uvidí, co bude dál. Teď to neřeším.

Doma váš čekají slušně hrající Neštěmice, pak derniéra v Krupce. Kolik chcete získat bodů?

Tak ideální by bylo pochopitelně šest, ale jaká bude realita, to se uvidí. Zatím je ve hvězdách, v jaké budeme moci nastoupit sestavě. V týdnu jsem měl na tréninku devět lidí, včetně dvou gólmanů. Komplikací je, že nám chybějí důležití, zkušení hráči, nebude stoper Beneš. Absence jsou velkým zásahem. Asi nasadíme i ty hráče, kteří nejsou stoprocentně fit, protože nám nic jiného nezbyde.