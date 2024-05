Pár zápasů odchytal za béčko, aby si ale musel navléknout rukavice i v utkání áčka, to se mu stalo poprvé. „Nemáme tak široký kádr, nebylo jiného zbytí. Chybělo nám hodně hráčů, doplnili jsme to kluky z béčka, ale nemůžeme se na to vymlouvat," nehledal Svoboda vytáčky.

Chlumčany tušily, že to v Oseku bude boj. Domácí koušou a přestože sami mají dost problémů, nechtějí spadnout. „Nezachytili jsme začátek, i když jsme si k němu něco řekli. Byl tam nedůraz, míče se vracely k soupeři. Pak jsme se zvedli, ale penalta, která byla, náš nápor otupila. Ale věděli jsme, že nám Baník zadarmo nic nedá. Bylo to podobné, jako na konci března v Málkově, kde jsme také prohráli."

Mužstvo z Lounska je i po porážce na dostřel vedoucímu Klášterci, stále může přemýšlet nad bojem o postup. „My se ale nikam netlačíme. Jdeme zápas od zápasu a uvidíme, co z toho bude. Ani nevím, jak by to dopadlo, kdyby možnost postupu byla, to musím nechat na vedení. Velký favorit je Klášterec. Je to městský klub, určitě o postup hodně usiluje. My mu to chceme zkomplikovat."

Podle Svobody je v I. B třídě důležitým faktorem to, jak se družstva scházejí. „Každý víkend děláš jinou sestavu, o tom to je. Když nejsi kompletní, tak je to pak těžší."

A jak si Martin Svoboda zachytal? „Dostal jsem čtyři góly, tak asi nic moc. Příště už asi nominaci nedostanu," ušklíbnul se.