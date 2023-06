Měl pravdu. O tom, kdo s koho, rozhodne až klíčová sobota. Strupčická parta vyzve od 13.30 devátý Tatran Podbořany, Chlumčany nastoupí o půl hodiny později proti poslednímu Sokolu Obrnice.

"Hlavně nesmíme nic podcenit. Je potřeba se dobře připravit a musíme podat soustředěný výkon. Strupčice mají dvoubodový náskok, disponují i dvěma body k dobru. Pokusíme se vyhrát a uvidíme, na co to ve finále bude stačit," má jasno kouč Chlumčan. Úplně přehledná naopak není situace ohledně počtu postupujících a sestupujících.

"Abych se přiznal, tak mi ten klíč taky není úplně jasný. Bude se to odvíjet od soutěží a situací klubů nad námi. My prostě musíme hrát až do konce. Ale už teď můžu říct, že sezona dopadla z globálního pohledu nad veškerá očekávání. Před jejím začátkem by nás nenapadlo, že budeme mít kolo před koncem 73 bodů." Pokud by byla možnost postupu, ať z prvního nebo nakonec i druhého místa, chlumčanská parta by do I. A třídy šla.

"Pokud by to pro nás nakonec dopadlo, tak bych se vyšší soutěž nebál zkusit. Pokud by se nám povedla příprava, dobře potrénovat, tak kvalitu náš kádr má. Proto fotbal hrajeme, aby se vyhrávalo, dosáhlo určitých met a výsledků. To je motivace."

Zvýšit motivaci svým svěřencům musel i o poločase posledního odehraného duelu v Ohníči. Třebaže jeho tým hrál po vyloučení domácího Daniela Zámostného (ve 12. minutě za úmyslné nakopnutí soupeře do nohy v přerušené hře) prakticky celou sobu v deseti, do šaten šli do vedení 1:0. Chlumčany ukázaly obrat až v poslední čtvrthodině, kdy třemi góly skóre otočily ve svůj prospěch. "Z naší strany to nebyl povedený zápas, klukům jsem řekl, že jsem si představoval lepší přístup i výkon. V přestávce jsme si nějaké věci vysvětlili, musel jsem zvýšit hlas. Asi nám ta červená karta pro domácí v úvodu zápasu spíš ublížila. Nevím, jestli to byl k vlažnějšímu přístupu nějaký popud. Do druhé půli jsme udělali nějaké změny a povedlo se nám to zlomit," dodal Svoboda.