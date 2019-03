Chlumčany - Hned několik fotbalistů zmizelo z Chlumčan během léta a zimy. Lukáš Vopršel, předseda a jeden z trenérů, proto v zimě shání posily. „Do zálohy a hlavně útoku,“ říká.

Louny (v modrém) porazily v poháru Chlumčany 6:0 | Foto: Deník/Jaroslav Tošner

Přitom se v zimě rozstřílel rychlostně velmi dobře vybavený záložník Jan Vážný. Na zimním turnaji v Postoloprtech, který Chlumčany vyhrály, dal 12 branek a stal se nejlepším střelcem podniku. „Je to takové naše želízko v ohni pro jaro,“ těší se Vopršel na to, co na jaře předvede.