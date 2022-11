"Chodit jen na zápasy není vůči ostatním, co trénovat chodí, dobrý. A hlavně mě už ten fotbal tolik nebaví. A časově to je na mě náročný. Zřejmě půjdu někam, kam si zajdu na ten zápas, jen když opravdu budu mít čas," vykládá například bývalý útočník Lenešic.

Kde bude hrát na jaře?

"Lasa sice sviští i z vyšších soutěží, ale nemám na to čas a ani chuť. Z nižších soutěží jsem domluven jen s jedním týmem, který mi je blízko domova, bydleště, Mostu," tvrdí v rozhovoru pro Deník: "Nechci, aby to vyznělo, že jsem v Chlumčanech nespokojen, tak to určitě není. Klidně se může stát, že budu chodit občas za chlumčanské béčko, pokud mi to časově vyjde."