Nejlepším střelcem soutěže zůstává se 17 góly Patrik Zomer z Chlumčan, jenž se v sobotu po poledni trefil dvakrát. Jeho největším pronásledovatelem je dvanáctigólový Vojtěch Nesper z SFK Meziboří, i on se opět mezi střelce zapsal. Na dvouciferném čísle jsou ještě Michal Nechanický ze Strupčic (11) a snajpr lounské rezervy Jakub Černý, jenž se trefil desetkrát.

Právě Patrik Zomer nastartoval úvodními dvěma góly Chlumčany za jubilejní výhrou. Blažim sice Jakubem Schuchardtem v 69 minutě korigovala, ale v 87. minutě Petr Gyenge, výhru hostí 3:1 pečetil.

„Jsme spokojeni. V Blažimi jsme začali aktivně, dali brzy gól. Chtěli jsme hrát na balonu, na nic nečekat a předvést naši hru. Neproměnili jsme nějaké další šance, že jsme nemohli odskočit na dva góly. To se nám vlastně povedlo až v druhém poločase. V 69. minutě jsme ale inkasovali po našem nedorozumění a udělali jsme ze zápasu trošku drama. Blažim byla nebezpečná, měla standardní situace, ale tři minuty před koncem jsme třetí brankou definitivně rozhodli, takže jsme si přivezli další tři body, které se počítají. Dva góly dal Patrik Zomer, ale jak už jsem říkal, tak těží z práce celého mužstva. Jediné, co nás mrzí je, zranění Vážného před koncem, který si poranil kotník a obávám se, že to bude na delší dobu,“ uvedl k zápasu Martin Svoboda, trenér FK Chlumčany.

Hitem víkendu byl souboj druhého Meziboří a třetích Strupčic. Domácí Meziboří se nakonec hostům uklonilo 2:4 a přenechalo jim druhé místo v tabulce. Mezibořští borci klesli na třetí příčku. V zápase se prosadila všechna kanonýrská jména na domácí straně šutér Vojtěch Nesper, za Strupčice Petr Nový a Michal Nechanický.

„Tušil jsem, že to nebude vůbec snadný zápas a potvrdilo se to. Strupčice dlouhodobě ukazují kvalitu a i tentokrát přijely skvěle připravené. Myslím, že divákům se fotbal líbit musel, bylo vidět, že bojují dva kluby z popředí tabulky. Bohužel výsledek pro nás nedopadl,“ smutnil mezibořský kouč Petr Spilka.

Přiblížit se příčkám „na bedně“ tak opět mohli fotbalisté nováčka z Litvínova, kteří si doma vyšlápli jasně 3:0 na Údlice a potvrdili, že mají formu.

„Myslím, že jsme zápas měli pod kontrolou. Těší mě, že jsme získali další tři body a udrželi si postavení na vrcholu tabulky, kde se chceme pohybovat. Doufám, že to potvrdíme i v dalším víkendu,“ přidal litvínovský stratég Tomáš Gergel, který se před startem sezony se svým nováčkovým celkem netajil ambicemi po postupu.

Nejvyšší výhru víkendu urval Duchcov, který vyhrál i díky hattricku Jiřího Navrátila v Novosedlicích 6:0. Zápas, ve kterém padlo dvanáct žlutých karet sledovalo 120 diváků. „Jsem rád, že jsme se po delší době sešli v silnějším složení, protože tři body jsme potřebovali,“ řekl k souboji devátého s dvanáctým spokojený hostující trenér František Macháček a jeho hattrickový svěřenec Jiří Navrátil přidal: „Zápas byl v náš prospěch už od začátku, kdyby to skončilo 10:0, tak se nikdo nemohl divit. Dá se říct, že nám všechno vycházelo. Byl vyhecovaný, spousta žlutých, které dostali i trenéři. Hlavně nám pomohla chycená penalta brankáře Kouby a samozřejmě pak naše rychle vstřelené branky. Jsem spokojen.“

Zajímavý duel rovněž dvou celků, které ke klidnější zimní pauze potřebují body jako sůl, se hrál v Ohníči. Baník rychle nabral dvoubrankové manko, v 36. minutě z penalty Lukáše Bánoma dal kontaktní gól, avšak hosté měli svůj den a zápas zvládli.

„Ano, jsou to pro nás důležité body. Už na prahu nového ročníku jsem se obával, že se budeme po vyvedené sezoně zachraňovat a přesně se potvrdilo, že po posvícení přichází půst. Zatím se nám moc nedařilo, ale v Ohníči to bylo dobré. Od první chvíle jsme byli v pohodě, měli jsme spoustu šancí a v úvodní dvacetiminutovce vlastně dali i dva góly a vedli jsme 2:0. Pak jsme měli asi dvacet minut takový útlum, kdy domácí začali hrát a před poločasem jsme dostali gól z penalty. Jestli byla nebo nebyla nevím, nechci nic říkat na rozhodčího, ale přišla mi taková darovaná. Nicméně jsme druhou půlku prvního poločasu neodehráli ideálně a můžeme si zato samy, Domácí jsme dostali zbytečně do sedla a oni měli pak ještě jednu šanci z přímáku, kdy to trefil krásně jejich hrající trenér, ale náš brankář Ondřej Bureš vytáhl zákrok jako z Ligy mistrů. Fakt nás podržel a to byl podle mě takový zlomový moment, protože ač jsem se druhé půle bál, protože je máme letos mizerné, tak musím říct, že jsme si za deset minut druhé půli vytvořili řadu šancí a když jsme pátou a šestou z nich proměnili, tak jsme odskočili na 4:1 a už bylo po zápase, domácí spíš rezignovali a my jsme si to hlídali,“ uvedl předseda podbořanského Tatranu Milan Kareš.

Výhry si cení. „Jsem rád, že jsme se posunuli do středu tabulky, ale nesmíme usnout na vavřínech, protože jednou dvakrát prohrajete a jste dole znovu. Teď máme doma Obrnice, což pro nás bude další důležitý zápas,“ dodal Kareš.

Lépe se dýchá i Obrnicím, kterým minulá sezona hruba nevyšla. Ty tentokrát doma přemohly 2:0 Osek brankami Olexi a Zaspala. Zajímavost? Domácí rozhodli v posledních minutách, kdy skóre otevřeli v 86. minutě a na 2:0 navyšovali v první minutě nastavení. Obrnice jsou v tabulce na jedenáctém místě.