Domácí dostal v 27. minutě do vedení Vojtěch Nesper, brankovou pojistku přidal dvanáct minut před koncem a konečnou podobu skóre určil Michal Frank.

„První porážka? Je to jednoduché. Je to sport, jednou to přijít prostě muselo. Ani jsme nepočítali, že budeme tak dlouho nahoře. Jsem rád, že proháníme ty kluby, které na prahu sezony hovořily o postupu,“ řekl s nadhledem po první porážce v ročníku chlumčanský trenér Martin Svoboda.

A jak viděl samotný šlágr 12. kola? „Na začátku jsme bohužel nedali jednu dvě šance, po chybě jsme inkasovali, ale to je fotbal a chyby k němu patří. Domácí to pak zavřeli, my jsme se tam špatně dostávali. Hrálo se na těžkém terénu, ale na ten se nechceme vymlouvat, byl stejný pro oba týmy. Mezáku gratulujeme k výhře. My před sebou máme ještě tři podzimní zápasy, uvidíme, co v nich uhrajeme a na konci si celý půlrok v klidu vyhodnotíme,“ dodal Svoboda.

„Jsem rád, že se nám po posledních nevydařených výsledcích povedlo urvat všechny tři body a navíc s lídrem soutěže. Chlumčany jsou nepříjemný soupeř, určitě se budou rvát o postup. Těší mě také, že si stále udržujeme kontakt s čelem soutěže,“ hodnotil mezibořský kouč Petr Spilka.

Na první místo se po desetigólové výhře v Málkově dostaly Strupčice. Strupčice, jako neofenzivnější tým soutěže (64 gólů), v posledních dvou duelech nastřílely 23 branek. V Málkově to byl souboj kanonýrů za domácí se čtyřikrát trefil a vlastně tak obstaral všechny góly svého týmu Adam Fridrín. Na strupčické straně se čtyřikrát prosadil tradiční střelec Michal Nechanický a hattrick dal jeho kolega Petr Nový.

„Ale v týmu spolu s Petrem o krále střelců nesoutěžíme. Jsme rádi, že góly vůbec dáváme,“ směje se Nechanický, který v tabulce střelců dorovnal s osmnácti zásahy Patrika Zomera z Chlumčan.

Desetigólovou kanonádu předvedly v posledním kole také Lenešice, které na hřišti nováčka z Novosedlic slavily 10:1.

„Jsme rádi, že jsme potvrdili, že jsou kluci v laufu, navázali jsme na výhru 7:0 nad Mezibořím a posbírali další body. Podle trenéra hráli kluci dobře a ještě nějaké další šance nevyužili, Novosedlice nepodaly asi top výkon, naopak mi jsme to utkání odehráli v pohodě. Nyní nás čekají další hratelní soupeři Málkov, Ohníč, Obrnice mohla by to pro nás být ohledně posbíraní bodů úrodná půda,“ uvedl místopředseda lenešického klubu Tomáš Čáka.

Mezi kvintet klubů, které přivezly o víkendu body z venku, byl i Duchcov. Ten splnil roli favorita v Ohníči, vyhrál 4:1, čímž potvrdil dobrou formu. Rozhodnuto bylo v první půli, kdy vítězný celek utekl na čtyřgólový rozdíl, proto zápas dohrál i bez v 77. minutě vyloučeného Cong Phana, v pohodě. Domácí korigovali Emilem Pálkou až minutu před koncem. „Jsem spokojený, uhráli jsme, co jsme chtěli. První půlku jsme mohli vyhrát 10:0, soupeř ji nezvládl, my naopak hráli zodpovědně. Pod dojmem náskoku tempo po poločase logicky trochu polevilo. Vyloučení? Deset minut před ním byla na Čangiho jasná penalta, myslím, že tu žlutou kartu po následném souboji a předčasném konci našeho hráče měl dostat spíš soupeř, trochu divné vyloučení, ale zvládli jsme to. Ohníč bych pochválil, nezabalili to a na konci snížili,“ řekl František Macháček, jehož tým by rád vítěznou sérii čtyř zápasů natáhl v sobotu dopoledne doma proti Obrnicím.

Příjemné pozice se stále daří držet nováčkovi z FŠ Litvínov, který se vyhřívá na čtvrté příčce tabulky. Litvínovští naposledy na umělé trávě hostili Blažim a diváci za devadesát minut hry branku neviděli, což byla skvělá vizitka obou brankářů. V penaltovém rozstřelu pak domácí Litvínov urval druhý bod.

„Těžký zápas, který se mohl překlopit na obě strany. My jsme své šance nevyužili a nevyužil je ani soupeř. Podržel nás brankář Jenka. Blažim, i když je ve spodní půlce tabulky, tak má skvělý tým. Myslím, že ve finále to asi na dělbu bodů bylo, za druhý bod po penaltách jsme samozřejmě rádi,“ vyjádřil se litvínovský kouč Tomáš Gergel.

Hororový start do sezony měl nováček z lounského béčka, ale ten nepříznivou šňůru výsledků dokázal otočit a začít sbírat důležité body. Naposledy ovládli Lounští duel v Obrnicích 2:1 a v tabulce se vytáhli na šesté místo.