Zkusí v Chlumčanech zaútočit na postup? Předseda klubu Lukáš Vopršel by si útok na I. A třídu přál. „Ještě je brzy něco říkat, uvidíme, jak vše bude po covidu vypadat, ale kdyby se nám podařilo být první, tak bychomA. třídu chtěli zkusit,“ uvedl před sobotním startem I. B třídy.

Fotbalisté Chlumčan (v zelenočerném) si výhrou nad Vroutkem upevnili vedoucí pozici v turnajové tabulce. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Chlumčanům se povedlo získat Trhlíka a Kincla z Lenešic, navíc udržely kanonýra Patrika Zomera, kádr tudíž budou mít podle Vopršela slušný. „Myslím, že je dobrý. A kdyby se nám povedlo postoupit, tak by to přilákalo další kluky z divize či krajského přeboru.“ Jako každý klub, i Chlumčany se potýkají s postcovidovým syndromem v podobě lenosti některých hráčů. „Je to tak, musíme je přemlouvat. Zjistili, že mají jiné návyky, možná i jiné priority, prostě si zvyklí být doma, fotbal šel trošku stranou. Ale to je u všech týmů. Uvidíme, jak to bude první půlrok, pak by se to mělo vrátit do normálu,“ věří chlumčanský šéf. Hned v prvním kole čeká jeho tým Nové Sedlo. „To bude hodně zajímavý zápas. Už se na start soutěže moc těšíme!“