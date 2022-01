Opět se vám sešlo sotva deset hráčů… To přesně vykresluje situaci. Sezonu strašidelně ovlivnila pandemie. Podzim jsme jsme si vyhodnotili a musím říct, že nejsme spokojeni. Řešily jsme detaily, jaké jsem tady za celou tu dlouhou éru nezažil. Na zápas se nás scházelo sotva 11 lidí, jako třeba s Roudnicí nad Labem, kde jsem byl dokonce připraven jako náhradník. A docházka na trénincích? Výjimkou nebylo jen šest sedm lidí… Doplňovali jsme to dorostenci, snažili se, aby jsme to přežili.

Jste tedy rád, že je podzim za vámi?

Ano, ale teď je situace snad ještě horší a nikdo neví, co bude…

Jak z bludného kruhu ven?

Sedli jsme si a dlouho přemýšleli, aby jsme to tady vrátili do nějaké normy, kdy nás bylo 15 až 19 lidí plus dva tři brankáři. Budeme se snažit hráče motivovat, aby i přes úskalí s covidem a civilním zaměstnáním trénovali co nejvíce, něco jim slíbíme.

Zníte trochu naštvaně…

Objektivní příčiny beru, ale někdy ten přístup kluků nebyl ideální. Nemůžu někoho přemlouvat, ať má rád fotbal. Na druhou stranu nechci vše házet jen na hráče. Já jsem udělal taky chyby.

Nebyla by cesta kádr rozšířit, doplnit o posily?

Koukali jsme po posilách, ale zatím se ti oslovení kluci rozmýšlejí. Možná se k určitým věcem vrátíme až v létě.

Jak jste narýsoval zimní přípravu, která bude, zdá se, komplikovaná?

Začali jsme 15. ledna, trénovali třikrát čtyřikrát a hráli se Žatcem. Prohráli jsme 2:3, ale předvedli jsme dobrý výkon a řekl bych, že jsme byli lepší. Trápili jsme se sice v koncovce, ale jinak jsem měl z první prověrky dobrý pocit. Horší je, že po prvním týdnu a čtyřech jednotkách, kdy musím kluky opravdu pochválit, nám covid komplikuje situaci opět. Zároveň ale platí, že v té šlamastice jsou i ostatní kluby a znám ty trable i z civilního zaměstnání. Řeší se testy, karantény. Jenže zatímco jinde si podobnou situací prošli, nás potkala na podzim prvně a byla to velká zkušenost.

A ještě k té přípravě?

Budeme trénovat na přeskáčku dvakrát třikrát týdně, máme na každý týden připravený přátelský zápas, teď třeba s chomutovskou devatenáctkou. Máme nachystané i soustředění, 17. února bysme měli odjet do Heřmanic, jako každý rok. Posunuli jsme to o 14 dní, ale uvidíme, jak to bude vypadat.

V jednu chvíli jste byli na podzim i na dostřel prvnímu místu tabulky, berete to jako výzvu?

Myslím, že jsme byli našlapaní, od 70. minuty soupeře přehrávali, ale pak jsme měli ke konci několik zbytečných bodových ztrát a jsme ve středu tabulky.

Budete chtít navázat na skvělou obranu, nejlepší v soutěži, kdy jste v 15 zápasech inkasovali jen 18 branek?

Obranu všichni zmiňují, my ale sezonu předtím stříleli čtyři pět branek a obranu neřešili. Soupeře jsme prostě přestříleli. Je pravda, že za hru v obraně si kluci zaslouží pochvalu.

Jaká je úroveň I. A třídy?

Do popředí se dostaly týmy, které se s pandemickou krizí už dříve potkaly a umí se s ní vyrovnat.

Jaké máte ambice vy?

Chceme hrát líp a pozlobit kluby před námi.

Kdo je podle vás favorit na postup?

Jsem z Chomutova, tak vím, že dobré budou SK Černovice. Poslední slovo neřekly Spořice, nahoře chtějí být Neštěmice. Doufám, že ani my jsme poslední slovo neřekli.