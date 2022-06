Na první branku se v Dobroměřicích nečekalo dlouho. Již ve 4. minutě zahrával Maliňák rohový kop, jeho centr propadl až na zadní tyč k Rehovi a ten hlavou otevřel skóre utkání. Hned v následující minutě zatáhl Maliňák balón k zadní čáře, odcentroval před branku, kde byl nepokrytý Myšák, jenže ten netrefil bránu. Stejný hráč pálil na branku i v 19. minutě. Tentokrát však Račuk jeho pokus kryl. Další akce již končila gólem. Myšák utekl po levém křídle, nacentroval před branku a zcela volný Matyáš lehce zvýšil na 2:0. Časomíra odkrojila jen sedm minut a bylo to 3:0. Maliňákovu střelu Račuk jen odklonil k Matyášovi a ten dával do odkryté brány. Za další tři minuty fauloval hostující Nykodým ve vápně Matyáše a nařízenou penaltu Maliňák proměnil. V další útočné akci Myšák centroval před branku na Kočku, ale jeho střela šla kousek nad břevno. Z další šance Matyáš tísněný Lugerem pálil z úhlu těsně vedle vzdálenější tyče. Ve 45. minutě zahrával další roh Maliňák. Míč propadl až k důraznému Kočkovi a ten jej dopravil do sítě.

Dobroměřičtí pokračovali v ofenzivním fotbale i po změně stran. Hned v úvodní minutě druhé půle trefil Maliňák tyč. O pět minut později už se mohl radovat z gólu. Prošel s míčem z levé strany velkého vápna na pravou a pak přesně zakončil. V 59. minutě se dostal z brejku do šance hostující Brodský, ale Pechara nepřekonal. Domácí trenér poslal na hrací plochu postupně celou lavičku a mladíci se záhy ukázali. V 74. minutě trefil Holub břevno a Šteflovi z dorážky moc nechybělo, aby se zapsal mezi střelce. Při dorážce však byl v ofsajdu. Skóre se tak měnilo až v 84. minutě. Matyáš vlétl do otevřené obrany, nahrál volnému Maliňákovi a ten nedal Račukovi šanci. Pět minut před koncem utkání se dostal do dvou šancí Matyáš. Jednou pálil mimo a při dalším pokusu se dostal do ofsajdové pasti. V 86. minutě odstoupil z utkání gólman Pechar, pro kterého to bylo po sedmi letech poslední utkání v dresu Dobroměřic a nahradil ho Bouček. Minutu před koncem se dočkali čestného úspěchu i hosté, když Boučka v bráně překonal Brodský. Hned z rozehrání poslal na branku Proboštova oblouček z poloviny hřiště Maliňák a trefil osmý gól svého mužstva.

„Naprostá spokojenost. Takhle bych si to představoval. Poslední dva týdny chodí trénovat 18 lidí. Dneska si to kluci užili. Opravdu se bavili fotbalem. Škoda, že jsme dnes nehráli o bednu. Kluci by si to zasloužili, ale podělali jsme si podzim a teď už jsme to nedohnali. Dneska to byla paráda koukat se na ně. Loučíme se s Pechym (Pechar). Odchytal to tu výborně, náhradu hledáme, ale zatím marně. Máme pouze Boučka,“ uzavřel po parádním výkonu svého mužstva trenér David Holeček.

FK Dobroměřice – TJ Proboštov 8:1 (5:0)

Branky: 4. Reh, 21., 28. Matyáš, 31., 51., 84., 90. Maliňák, 45. Kočka – 89. Brodský. Rozhodčí: Sabo – Oborník, Vlk, ŽK 2:2, 140 diváků.

FK Dobroměřice: Pechar (86. Bouček) – Plachý, Vild (46. Kamír), Reh, Pergl (74. Kõchrt) – Myšák (63. Štekl), Lazarik, Hanzlíček, Kočka (63. Holub) – Matyáš, Maliňák.

TJ Proboštov – Račuk – Šmucer, Luger (61. Tesař), Nykodým, Seigertschmied (46. J. Brodský) - Hoch, Uhlíř, Obrtlík, L. Brodský, Hora – Záveský (61. Bikár).

Jaroslav Tošner