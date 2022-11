Jak jeho trefy proti Ohníči vypadaly? "Bylo to dost podobné, všechno vlastně z vápna," tvrdí hráč, který v 57. minutě přenechal za stavu 8:1 místo na hřišti Václavu Polívkovi, i on se jako náhradník střelecky prosadil. "Kluci hrají v poslední době ve velké pohodě, zápasy si užívají. Proti Baníku jsme chtěli dát šanci za rozhodnutého stavu i dalším klukům," přitaká místopředseda lenešického klubu Tomáš Čáka.

Na podzim se Koubek trefil už 17 krát. Jaké je aktuální pořadí v B skupině I. B třídy? Vede král a vládce střelců Patrik Zomer z Chlumčan s 30 góly. A tady je další pořadí: druhý Petr Nový 19, třetí Michal Nechanický (oba Strupčice) 18 a čtvrtá je už opora Lenešic Luboš Koubek se zmiňovanými sedmnácti zásahy. "Ze čtyř gólů proti Ohníči vědu nedělám, hráli jsme dobře jako tým, kterému se v poslední době daří. Sedlo nám to. Jsem rád, že nám to tam všem padá, ale že bych si dával nějako osobní střelecké cíle nebo gólové mety to ne."

V tabulce jsou Lenešice páté, v sobotu hostí Obrnice, které prohrály minulý víkend doma 1:7 se Strupčicemi. "Jsem rád, že jsme takhle nahoře a pochopitelně chceme i poslední zápas zvládnout. Na jaře se pokusíme kluby ze špičky potrápit, ale Strupčice i Chlumčany mají odstup, a tak je jasné, že budeme muset hodně zabrat," dodává Koubek.