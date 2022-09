Zase výhra, opět na penalty. Stáváte se v tomto směru specialisty…

Je to naše pro, už čtvrtý zápas vyhrajeme na penalty. Padesát minut jsme byli lepší, drželi balon, utkání měli pod kontrolou, ale za stavu 3:1 se něco stalo, nevím, . přestali hrát a Neštěmice převzaly iniciativu. Posledních 35 minut byli domácí lepší a zaslouženě vyrovnali, takže remíza asi spravedlivá a pak penalty, to už je loterie.



Gól na 3:3 daly Neštěmice z penalty, která vyvolala řadu emocí. Jak jste tento moment viděl vy?

Já si to vyhodnotím s naším obráncem. Myslím si, že zaspal a v souboji byl pozdě. Pro rozhodčího těžký moment, není tady WAR, za mě asi odpískaná správně.

Šest gólů, zajímavý zápas?

Určitě. Měl jsem strach z deštivého počasí, ale nakonec byl fotbal koukatelný. Pro diváky atraktivní, pro nás bohužel, jeli jsme si sem pro tři body a ty nemáme.

Pavel Klíč dal dva góly, jak hodnotíte jeho výkon?

Pracujeme jako celý tým, jeho dvě trefy jsou zásluha mužstva. On má skvělý výběr místa i zakončení a díky dobrým věcem za mě paráda.

Jak hodnotíte úvod sezony?

To co jsme si na začátku řekli a předsevzali, tedy, že dáme dohromady ten tým, omladíme, z téhle stránky jsem spokojen. Přišli mladí kluci, pracují. Ono to chviličku bude trvat, protože já jsem přišel s jiným stylem, než který praktikoval trenér předchůdce, který musel pracoval s tím, co k dispozici měl. Až si vše sedne, budu spokojený.

Jaké jsou ambice vašeho mužstva?

Dlouhodobě hraju fotbal, ale konkrétní cíle si nedávám. Chci každý zápas vyhrávat, aby to bylo atraktivní pro lidi a my jsme z fotbalu měli radost. Jestli to bude stačit na třetí nebo deváté místo, protože soupeři budou lepší, to se uvidí. nevím. Chci hrát atraktivní, hezký fotbal.

Jakou má krajský přebor podle vás úroveň po covidech a dalších kotrmelcích?

Jsem trochu starší a myslím si, že rychlost, úroveň šla trochu dolu. Nemyslím si, že je to věc covidu, je to tak plus minus šest let. Je to pomalejší, není tak výživné. Je to tím, že mladší hráče nemůžete dohonit k tomu, aby chodili trénovat a hrát. Naše generace byla v každém týmu poctivější, nyní už pomalu končí a ti mladí na to tak nenavazují. Furt si myslím, že ta kvalita krajského přeboru je kvalitní.

Co řeknete třeba na úroveň neštěmického nováčka?

Super, sleduju je. Pro mě jako nováček dobrý.