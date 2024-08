Fotbal začínal kopat už v roce 1983, to mu bylo okolo osmi let. Nyní se nad…

V okresním městě hrál od žáků až do dorostu. „Vzpomínám jen v dobrém. Pak se většina kluků rozprchla, šli hrát někam jinam. Já šel domů, do Dobroměřic. Teď tu máme dobrý tým. Jen těch osm gólů v Srbicích je moc. Ale napravíme to. Vidím, že všichni dávají do tréninku maximum, na každém je kolem osmnácti lidí. Věřím, že do krajského přeboru patříme. Teď jsme navíc posílili o Davida Matyáše, to je další kvalitní posila."

Stadion v Dobroměřicích | Video: Deník/František Bílek

Na souboj klubů, které jsou od sebe vzdáleny dva kilometry, se pochopitelně těší. „Všichni, kteří jsme v Lounech vyrůstali a teď hrajeme v Dobroměřicích, máme o motivaci postaráno. Bude to ale těžký zápas, těžký soupeř. Každý se však dá porazit!"

Co se hecování týče, žádné velké prý neprobíhá. „Já třeba znám jen Kubu Pokorného. Ale zajímavé to bude pro fanoušky. Upřímně se bojím, kam se ty lidi vejdou. Je to derby, tak si myslím, že si ho nenechá nikdo ujít. Pro nás hráče je to jedině dobře."

A jaký je klíč k vítězství? Na koho si musí dát hráči Dobroměřic pozor? „Hlavně na sebe," zubí se jejich kapitán. „Nesmíme dělat chyby. Louny je určitě dokáží potrestat, naopak musíme být efektivní v šancích, které si vytvoříme. Určitě bude důležité pracovat jako tým, mít to v hlavě dobře nastavené."