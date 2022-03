Po změně stran už měli otěže utkání pevně ve svých rukách fotbalisté Domoušic. V 55. minutě zahrával Exner roh z pravé strany. Míč propadl až k zadní tyči, kde zcela volný Holdy vystřihl nůžkami druhý gól Domoušic. Po hodině hry přišla akce, jako přes kopírák té gólové. Roh Exnera doputoval k Holdymu u zadní tyče, ale jeho střela šla kousek vedle.Za další čtyři minuty napálil Holdy míč do břevna. Odražený balón si zpracoval Exner a střelou mezi dvěma bránícími hráči překonal Weissera v domácí bráně. Teprve pak se ke slovu dostali i domácí, jmenovitě Hassman, který v 69. asi o metr minul pravý růžek Junkovi branky. Hosté pokračovali ve své hře a osm minut před koncem byla jejich snaha odměněna čtvrtým gólem. Kousek nad obloukem před velkým vápnem napřáhl ke střele Holdy a jeho střela zapadla za Weisserova záda. Závěr utkání už se jen dohrál a rozhodčí nenastavil ani vteřinku.

Domoušice tak navázali na úspěšný podzim v jehož posledním kole si připsali výhru nad Slavojem po kontumaci, když Slavoj měl problémy s covidem a utkání se již nestihlo odehrát.

V příštím kole Domoušice hrají doma na trávě a 19. března od 15 hodin přivítají Sokol Horní Jiřetín. Žatec jede do Modlan.

KANONÝR DENÍKU: Trnovanský Ronaldo chce hrát ligu. Ideálně za Teplice

„Nezlobte se, ale k dnešnímu utkání nemám co říci. Po slibném začátku nás pak jasně přehrávali,“ pronesl trenér Slavoje Pavel Koutenský, který ještě dlouho po zápase seděl na střídačce a nechápal, co se s jeho svěřenci stalo.

„První poločas nám dělal problémy vítr a umělka, na kterou nejsme zvyklí. V první půli jsme to chtěli zjednodušit, dostat to rychle nahoru, než udělat nějakou chybu vzadu v rozehrávce. Balón na umělce drhne. Oni na to byli připraveni, což bylo vidět, že měli i dva útočníky, ale my jsme to zvládli a druhý poločas už byl o něčem jiném. Oni se trápili, nevěděli si s tím rady. Bohužel máme hned dva zraněné. Pechát i Filip (Schettl) mají svalové zranění. Měl jsem Holdyho připraveného jako žolíka do druhé půle, ale musel jít dřív. Získali jsme ho teprve ve čtvrtek a to dva roky nehrál. Jeho devizou je nízké těžiště a skvělý švih,“ hodnotil spokojený trenér vítězů Pavel Schettl.

Dvacetiletý Zdeněk Holdy je odchovancem Baníku Most a zájem o něho měli i v Drážďanech.

FK Slavoj Žatec – Sokol Domoušice 1:4 (1:1)

Branky: 9. P.Klinec – 32. Soukup, 55. a 82. Holdy, 64. Exner. Rozhodčí: Karrmann – Klimpl, Kuriljak, ŽK 0:3, 100 diváků.

Slavoj Žatec: Weisser – Kozlík, Zmrhal, Beneš, Uhlík – Hassman, Čonka, Hynek, Pelc (83. Hoferica) – P. Klíč, P. Klinec (74. Pinkr).

Sokol Domoušice: P. Junek – Mács, Pechát (30. Mirga), Kotlan, M. Junek – Soukup, Holman, Pour, Exner, F. Schettl (35. Holdy) – Hankocy (75. Uhlík).

Jaroslav Tošner