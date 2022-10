Do utkání vstoupili lépe hosté, když v 5. minutě trefil Kohout z úhlu tyč Boučkovy branky. Při další šanci Kohout nahrál na malé vápno Melicharovi, ale Bouček mu včasným zákrokem zabránil v zakončením. První gól tak padl až po čtvrt hodině hry. Hostující Černý rozehrál rychle autové vhazování na Paula a ten z hranice vápna poslal svůj tým do vedení. Hned v následující minutě domácí srovnali. Matyáš přihrál ve vápně pod sebe, kde byl připravený Maliňák a jeho střela pod břevno se zastavila až v síti. Ještě v téže minutě si hosté vzali vedení zpět. Melichar sice trefil jen Boučka, jenže vysoký míč ho přelétl a gólman Dobroměřic ve snaze míč vyhodit si jej postrčil do sítě. Ve 23. minutě fauloval Brankař Vávra ve snaze zabránit Matyášovi zakončit rychlý brejk a byl potrestán žlutou kartou a kopal se trestný kop. Mariňákův centr usměrnil mezi tyče Vild a bylo vyrovnáno. Netrvalo dlouho a skóre se opět měnilo, když ve 37. minutě Paulovu střelu z 18 metrů Bouček neudržel a ta proklouzla za jeho záda. Tři minuty před přestávkou našel Kohot ve vápně Melichara a ten zařídil Sedlu dvoubrankové vedení. V poslední minutě první půle dali domácí po rohu břevno. Další roh kopali domácí v nastavení a Matyáš dal po něm kontaktní branku. Hned po rozehrání se hosté dostali k výhodě rohového kopu. Ten zahrával z pravé strany Zelinka a Melichar dopravil míč regulérně do sítě. Jenže sudí Plzák viděl faul na Boučka a branku neuznal. Marné byly protesty hostujících hráčů a hned po Boučkově rozehrání byl první poločas ukončen.

Chlumčany upevnily pozici na čele tabulky. Vše si zde sedlo, říká šéf Vopršel

Atraktivní fotbal pokračoval i po změně stran a lépe do něho vstoupili domácí. V 51. minutě trefil Stanislav Čimpera jen Vávru a odražený balón poslal Lazarik těsně vedle. Udeřili tak hosté. Kout dotáhl do úspěšného konce svou individuální akci po pravé straně a prostřelil Boučka. Stačily dvě minuty a skóre se opět měnilo po Kamírově střele k tyči byli domácí zase v kontaktu. V následující minutě mířil S. Čimpera jen do gólmana. Tlak domácích sílil a branka visela ve vzduchu. Ta padla v 68. minutě. Po akci Matyáše pálil S. Čimpera. Jeho střelu Vávra neudržel a Lazarik pohodlně srovnal. V 75. minutě přišel druhý zákrok Vávry na pronikajícího Matyáše. Byla z toho rovnou červená a do brány šel Baloun. Hosté byli i v deseti nebezpeční. Střelu Sitára mířící do šibenice Bouček vytáhl na roh. Rozhodnutí přišlo tři minuty pře koncem základní hrací doby. Střelu Vilda odvrátil Břečka na roh. Ten kopal Matyáš a míč se dostal opět k Vildovi, který trefil Balouna v brance. Odražený míč se však dostal k Mariňákovi a ten zajistil svému celku tři body. Ve druhé minutě nastavení ještě zbytečně fauloval hostující Hon a protože již jednu žlutou měl, dostal po druhé žluté červenou.

Dobroměřice nyní čeká v sobotu silný celek Bíliny, která je v tabulce druhá, hráči Nového Sedla budou hostit Libouchec.

„Zklamání určitě z výsledku. Jinak jsme hráli výborně. Bohužel opět ovlivněné utkání, kdy jsme dali v závěru poločasu jasný gól. Bylo by to o tři, jinak by se pak hrálo. Druhý poločas přinesl vyloučení a standardky nás stály body. Diváci se pokochali gólama, my hrou, oni hrou, myslím, že super utkání,“ hodnotil za poražené Richard Zelinka.

„Pro lidi fotbal fantastický, hodně gólů po individuálních chybách. Zase nám utekl začátek. Nedostávali jsme se do šancí. Stále to není ono. Myšák je zraněný a tak jsme museli udělat další změny. Šanci tak dostávají jiní hráči, protože kádr máme širokej. Faul na Boučka v závěru poločasu určitě nebyl, ale takový je fotbal. Výhra nás zase nakopla. Máme důležité body,“ zakončil svůj pohled na utkání trenér vítězů David Holeček.

Šilhavý: Zkušenost k nezaplacení. Dokázali jsme držet krok, dá se na tom stavět

FK Dobroměřice - TJ Nové Sedlo 6:5 (3:4)

Branky: 16. a 87. Maliňák, 23. Vild, 45+1. Matyáš, 64. Kamír, 68. Lazarik - 14. a 36. Paul, 16. Bouček vlastní, 42. Melichar, 62. Kohout. Rozhodčí: Plzák - Živnůstka, Seifert, ŽK 3:4, ČK 75. Vávra, 90+2. Hon oba Nové Sedlo, 80. Diváků.

FK Dobroměřice: Bouček - Plachý, Vild, Reh, Pergl - S. Čimpera, Maliňák, Hanzlíček (59. Kamír), Krupka - Matyáš, Lazarik.

TJ Nové Sedlo: Vávra - Novák (29. Kulhavý), Břečka, Hon, Černý (75. Havelka) - Baierl, Sitár, Zelinka (75. Lhoták), Paul, Kohout - Melichar (77. Baloun).

Jaroslav Tošner