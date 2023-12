FK Dobroměřice, to je skoro takový skoro fotbalový úkaz. Za celý podzim nenašel přemožitele, ztratil pouhý jeden bod za výhru po penaltách v Mojžíři. „On si někdo řekne, že je to jen A třída, ale ať to takhle vítězně projede. V Domoušicích jsme tu sérii měli ještě delší, 21 zápasů v krajském přeboru. To byla jízda, jen je děsný, jak to tam nakonec skončilo,“ listuje Exner v paměti.

Myšlenka o sérii bez prohry se zrodila už v půlce sezony. „Říkali jsme si s Jardou, a i já vám do rozhovoru, že to chceme zkusit všechno vyhrát. Nakonec jsme ztratili jediný bod v Mojžíři. A to stoprocentně nebyl nejtěžší soupeř. Mají úzké, malinké hřiště, prohrávali jsme 0:2, ale dokonce jsme to otočili na 3:2 ještě v normální hrací době. Ten třetí gól nám neuznali, že prý míč byl za brankovou čarou. Podle mě asi nebyl, ale to je jedno, zvládli jsme to pak na penalty.“

Při dotazu, kdo byl tedy nejtěžší soupeř, se musel zamyslet a podívat do tabulky. „Já nevím, mě prostě ta A třída zklamala. Není to žádná sláva, vyhrávat je pro nás povinnost, pokud chceme hrát nějaký fotbal. Jestli můžeme mluvit o soupeři, tak asi trošku Bílina, která je pod námi. A pokud se bavíme o kvalitě, tak strašná bída jsou rozhodčí. Fotbal už hraji nějaký pátek, ale to co předvádějí teď? Za prvé nejsou, a pokud jsou, tak je to slabé…“

Za dobroměřickým boomem je rozhodně on a jeho spoluhráč Jaroslav Holman, kteří dali společně 40 gólů (27+13). Právě to je základ podzimního úspěchu. Žádné hecování mezi dvěma nejlepšími kanonýry soutěže a týmovými oporami není. „Jsme spíš takoví fotbaloví bráchové, kteří se na hřišti hledají a na góly si většinou nahráváme. Na vítězné jízdě má samozřejmě zásluhu, celý tým, jsou tam kluci, kteří naopak odvádějí černou práci. Nechci, aby to vypadalo nějak namyšleně.“

Louny lanaří hvězdné dobroměřické duo Exner + Holman. Autoři 40 gólů mají laso

Nyní se těší na halové turnaje, na malou kopanou, například na akci v Chebu. „Jsou nějaké čtvrteční fotbálky, máme tam toho spoustu, s klukama, s bývalými spoluhráči nebo i s kluky z jiných týmů, s kterými se půl roku nevidíme. Třeba právě ze zmiňovaných Domoušic…“

Příprava by měla začít v lednu, první přátelský zápas s Mostem. Jak to ale bude, to je otázka… „Mají o nás s Jardou zájem Louny, chtějí pomoci a zachránit divizi. S trenérem Schettlem se známe deset dvanáct let. Měl mě v Mostě, Lounech i Domoušicích, takže tohle je trochu ve hře,“ říká na rovinu.

Sám přesně neví, kam se budou jeho další kroky ubírat. „Nikomu jsem nic neřekl, ještě je čas. Divize mě pochopitelně v 29letech láká, Jardovi je 30. Optimismus ale brzdí těch jejich pět získaných bodíků. Jaro pro Louny bude strašně složitý. Musely by vyhrát skoro všechno. Pokud to chtějí zachránit, musejí sehnat opravdu hodně lidí, slyšel jsem, že tam má jít i někdo z Jiřetína. S trenérem jsme se nedávno bavili a ještě se mi ozve, jak mu to dopadne s dalšími hráči. U mě viděl trochu nerozhodnost, musí to dávat smysl a být krok dopředu. A ani se mi nechce utíkat z Dobroměřic.“