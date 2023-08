Nyní jeho Dobroměřicím patří po úvodních dvou kolech v druhé nejvyšší krajské soutěži druhá příčka, jen o horší skóre za lídrem ze Spořic, tříbodový roudnický tým je aktuálně desátý.

Utkání mělo náboj. Domácí dostal v jeho úplném začátku do vedení Pavel Exner, ve druhé půli dvěma góly otočil Tomáš Kliment, pak ale Exner v 63. minutě vyrovnal a čtvrt hodiny před koncem rozhodl o vítězství domácích Přemysl Reh.

"Soupeř se mi zdál na začátku trochu zakřiknutější, i když se nás snažil presovat. Rychle jsme skórovali a mohli v první půli i rozhodnout, jen Lazarik měl tři šance. Soupeř se postupně rozehrával a byl hodně nepříjemný. V tomto duelu nám chyběl v minulém kole vyloučený Maliňák, ale ostatní se ho snažili nahradit. Za mě to byl kvalitní fotbal z obou stran. Se začátkem soutěže jsme maximálně spokojeni," uvedl Holeček.

Naivní hra, nedůraz. Žatec opět prohrál. Chybí moment překvapení, řekl Zelinka

Hosté se za předvedený výkon nemusejí stydět. "Prvních dvacet minut byli lepší domácí, pak zase my, ale od nějaké 60. až 65. minuty se to zase otočilo. Podle mě to byl vyrovnaný zápas. Na konci jsme sice mohli srovnat, jenže předtím měli šance i domácí. Škoda. Odtud se budou body vozit těžko. No a my jsme dnes byli opravdu hodně blízko," řekl pro web roudnického klubu hostující kouč Pavel Hoznédl.

V neděli oba víkendové soky čekají velké bity. Dobroměřice se ve šlágru o první místo představí na hřišti právě 1. FC Spořice (14.30), SK Roudnice nad Labem hostí o dvě a půl hodiny souseda z nedalekých Lovosic.