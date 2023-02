I dalším soupeřem byl celek působící o soutěž výše. V úterním podvečeru 24. ledna jeli fotbalisté Dobroměřic do Žatce, kde je čekal tamní Slavoj. I tentokrát si Dobroměřice odvezly výhru a to v poměru 4:1. Autory branek byli: Grund, Maliňák, Matyáš a Hnilica. Třetím soupeřem během jednoho týdne byla rezerva Mostu-Souše, tedy další mužstvo z krajského přeboru. Hrálo se 28. ledna v Souši a tentokrát hosté vyšli na prázdno a odvezli si porážku 5:0.

Zatím posledním soupeřem Dobroměřic byl třetí celek fotbalové B třídy z Lenešic. Utkání se hrálo na umělce v Postoloprtech. Úvodní minuty patřili lenešickým, kteří se dostali do dvou velkých šancí, ale v obou případech šly střely mimo brankovou konstrukci. Dobroměřice se pomalu dostávali do hry a poprvé zahrozili ve 12. minutě. To po pravé straně utekl Pergl, jenže ani on nemířil přesně. První branka tak padla ve 24. minutě. Lazarik své sólo téměř z poloviny hřiště završil kličkou gólmanovi a dával do prázdné brány. O deset minut později pálil Grund a jeho střelu poslal do bezpečí brankař Lenešic se štěstím špičkou kopačky. Střela Maliňáka z přímého kopu pak šla lehce nad břevno. Další branky padly až v závěru poločasu. Nejdříve Lazarik vysunul Pergla a ten střelou ke vzdálenější tyči zvyšoval na 2:0. Další gól pak přidal Maliňák a v posledních vteřinách se protáhl mezi obránci Matyáš a ačkoli byl atakován, dokázal vstřelit čtvrtou branku svého celku.

Z druhé půle uteklo teprve devět minut a byl tu další gól. Na branku šli osamocení Maliňák s Valtou. Prvně jmenovaný přenechal míč nezištně svému spoluhráči a ten bez problému skóroval. Na 6:0 zvyšoval Maliňák z penalty po faulu na Matyáše ve vápně a sedmá branka padla po teči obránce Lenešic, který do sítě usměrnil střelu Matyáše z hranice vápna. V závěru utkání pak ještě brankař Lenešic zlikvidoval tři tutovky. V 77. vychytal Maliňáka, v následující minutě ačkoli nadvakrát zkrotil pokus Valty a pak včasným vyběhnutím zabránil ve skórování šestnáctiletému Šteflovi.Velmi dobré utkání odehrál Josef Plachý (45 let), který byl ve hře celých 90 minut a nechyběl u ničeho podstatného.

„Chvilku nám dnes trvalo, než jsme se dostali do hry, ale pak už to šlo. Zatím jsou všichni zdraví, tak můžeme dát šanci i mladým a točit sestavu. Velmi dobře se ukazuje Mára Štekl. První dvě utkání se nám povedla, ale pak na nás padla únava a rezerva Mostu nám nedala šanci. Kluci měli nohy jak v medu. To tak ale bývá po dvou týdnech přípravy,“ zhodnotil ve stručnosti trenér David Holeček.

Od 9. do 12. února bude následovat soustředění, tentokrát v Českém Dobu. Zde se střetnou s osmým celkem přeboru Libereckého kraje FK Stráž pod Ralskem.

Po návratu ze soustředění nastoupí 18. února od 14:30 v Lovosicích proti ASK Lovosice (KP) a za týden 25. února od 10:15 pak v Litvínově proti místnímu FŠ, který hraje B třídu.

V sobotu 4. března čeká fotbalisty Dobroměřic již ostré měření sil se Spartakem Perštejn v rámci poháru Ústeckého kraje. Utkání se hraje v Postoloprtech od 11. hodin.

FK Dobroměřice – TJ Sokol Lenešice 7:0 (4:0)

Branky: 24. Lazarik, 40. Pergl, 43. a 64. z PK Maliňák, 45. a 71. Matyáš, 54. Valta.

FK Dobroměřice: Bouček (46. Svoboda) – Plachý, Vild, Čipera, Pergl – Myšák, Hanzlíček, Maliňák, Lazarik – Grund, Matyáš. Střídali: Kočka, Reh, Valta a M. Štekl.

Jaroslav Tošner