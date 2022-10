Ve 40. minutě chyboval Hanzlíček, který nedokázal zastavit Plisku a ten střelou po zemi snížil na rozdíl branky, Z protiútoku zahodil tutovku Myšák, který měl možnost ještě nahrát nabíhajícímu Plachému, ale volil střelu a netrefil bránu. Minutu před odchodem do šaten našel Lazarik ve vápně osamoceného Matyáše a ten měl snadnou úlohu, 4:2 pro Dobroměřice.

Mäki zvládla svůj první půlmaraton. Problém nastal jen na občerstvovačce, řekla

Domácí se dostali do první šance druhého poločasu v 57. minutě. Střelu Myšáka Kubec vyrazil a Plachý poslal odražený balón nad. Hned v následující minutě hosté opět snížili. To se přesně k tyči trefil Pliska a Bouček se po střele marně natahoval. Hosté byli blízko k vyrovnání, ale jejich snaha končila převážně nepřesným zakončením. V 73. minutě se na druhé straně dostal do šance Matyáš, který se protáhl kolem Tichovského, ale jeho střelu gólman vyrazil na roh. Z protiútoku se dostal na protější straně do šance hostující Novák, ale mířil těsně vedle. Běžela 77. minuta a v ní utekli hostující obraně Myšák s Matyášem. Prvně jmenovaný nahrával a druhý pohodlně zakončoval na 5:3. Deset minut před koncem trefili hosté břevno Boučkovy svatyně a tak vyšla branka opět na domácí. V 81. minutě vyběhli na trávník bratři Čimperové a už za tři minuty předvedli akci já na bráchu. Standa přihrál před branku Jakubovi a ten pečetil výsledek utkání.

Dobroměřice si tak připsali druhou výhru a v příštím kole se budou snažit přivézt body z Klášterce.

„Bylo to strašný. Dvacet minut perfektních, ale pak jsme přestali hrát. Přizpůsobili jsme se soupeři. Dostali jsme góla a sesypali jsme se. K tomu jsme nabídli soupeři další šance. Něco musíme změnit. Mladý kluci dostali šanci a dali góla. Chvilku to sice trvá, než si mužstvo po příchodu nových hráčů sedne, ale dneska byla v základu většina zkušených borců. Byli jsme zvyklí ne nějakou kvalitu a všechno to odešlo. Myšák s Matyášem šli několikrát sami na gólmana a nedali. Stále hledáme správnou sestavu. Dneska nám chyběl Kočka. Byl se na nás podívat Mistoler, srdcař, ale ten bude muset na operaci a bude snad až v létě,“ uzavřel po vítězném utkání zklamaný trenér domácích David Holeček.

Milan Chrobák slaví 70. V Lounech vychoval mistry i reprezentanty a další chystá

FK Dobroměřice – TJ Mojžíř 6:3 (4:2)

Branky: 9. Maliňák, 11., 44. a 77. Matyáš, 30. Vild, 84. J. Čipera – 32. Vitásek, 40. a 58. Pliska. Rozhodčí: Hanzal – Slívko, Reiner, ŽK 1:0, 110 diváků.

FK Dobroměřice: Bouček – Plachý, Kamír (75. Grund), Reh, Krupka (63. Kubiska) – Matyáš (81. S. Čimpera), Lazarik, Hanlíček, Myšák (81. J. Čipera)– Vild, Maliňák.

TJ Mojžíš: Kubec – Pek, Tichovský, Král, Králík – Kugler (82. Sloup), Pliska, Jankovský, Fiala, Novák – Vitásek.

Jaroslav Tošner