1. kolo krajského poháru nabídlo ve středu na Lounsku dva zápasy. Vstoupily do něho tři celky lounského okresu. V Chlumčanech nastoupily Domoušice jako horký favorit a do Dobroměřic přijela Krupka. Ta byla mírným favoritem, jenže domácí dlouho drželi prapor naděje vysoko nad hlavou.

Fotbalisté Dobroměřic (v modrém) byli Krupce dlouho rovnocenným soupeřem, ale dva laciné góly je dalších bojů vyřadily. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Pojďme se podívat především do Dobroměřic, kde byl zápas vyrovnaný. Úvod domácí totálně zaspali a už od druhé minuty prohrávali po hodně laciné brance Horvátha. Po deseti minutách začínaly mít Dobroměřice více ze hry a také se dostávaly do šancí. Hodně velkou měly ve 23. minutě po přímém kopu Matyáše, ale Lazárik se k zakončení při závaru před brankou nedostal. Prakticky z protiútoku se dostali do brejku hosté. Horváth skvěle uvolnil Paunkoviče, ale Pechar stačil odvrátit na roh. Další velkou příležitost ke srovnání stavu měli domácí dvě minuty před přestávkou. R. Šebek zahrával rohový kop, který propadl k Lazárikovi. Tomu však střela nesedla, a tak si ní u tyče Cafourek bez problémů poradil.