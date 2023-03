Pro oba aktéry to byla zároveň poslední prověrka před startem jejich soutěží. Dobroměřic v A třídě, Perštejna v krajském přeboru.

Fotbalisté Dobroměřic měli za sebou povedenou zimní přípravu. V ní porazili Horní Jiřetín (KP) 4:3, Žatec (KP) 4:1, Lenešice (B třída) 7:0, Stráž pod Ralskem (KP) 1:0 a Lovosice (KP) 5:1. Prohráli pouze s B týmem Mostu-Souše (KP) 0:5 a s Litvínovem (B třída) 0:3.

Perštejn představil výraznou ofenzivní posilu. Po podzimu se trochu spekulovalo, že by bývalý tahoun Domoušic Pavel Exner, který celý podzim odehrál divizi ve Slaném, mohl zakotvit v Žatci. Nekonec následoval svého někdejšího domoušického parťáka Holmana do Perštejna. Tam působí i bývalá brankařská jednička Dobroměřic Pechar, který byl tentokrát jen mezi diváky.

FOTO, VIDEO: Světlice odstartovaly fotbalové jaro! Most bere bod

Úvodní půlhodina se odehrávala většinou ve středu pole a ani jedno z mužstev si nedokázalo vytvořit větší šance. Jako první se do nich dostali hosté. Střelecké pokusy T. Svobody a Soboty ze 33. minuty však Bouček dokázal odvrátit. Hned v následující minutě zahrozil na druhé straně Votruba. Jeho pokus postrádal razanci, ale i tak měl Hůla v brance co dělat, aby míč vytáhl k Prokopovi a ten už jen zpracoval a odehrál do bezpečné vzdálenosti.

Druhý poločas začali hosté mnohem aktivněji. Už po pěti minutách hlavičkoval nebezpečně Filip, ale i tentokrát byl Bouček pozorný. V 63. minutě zahrával Perštejn přímý kop. Střelu Holmana však i tentokrát Bouček dokázal vyrazit.

Běžela 84. minuta a v ní Kubiska fauloval ve vápně pronikajícího Exnera a kopala se penalta. Tu bezpečně proměnil Holman. V závěrečné minutě utkání však před metr vápnem hostí fauloval Maršálek Myšáka a domácí měli výhodu přímého kopu. Míč si postavil Maliňák a parádní střelou přes zeď jej poslal k tyči. Hned po rozehrání rozhodčí Hanzal utkání ukončil a o postupujícím musely rozhodnout penalty.

Začínali hráči Perštejna. Ve třetí sérii poslal domácí Myšák svůj pokus mimo tyče a té další Hůla vychytal Hanzlíčka. Všichni střelci Perštejna v pořadí Prokop, L. Svoboda, Holman a Exner byli úspěšní. Za domácí se prosadili pouze Kamír a Kubiska.

Louny odpálí jaro v derby! Rychle se zvládl uzdravit brankář Pokorný

„Odehráli jsme kvalitní utkání, které jsme brali ještě jako přípravu. Remíza byla zasloužená a pak už to byla loterie. Máme za sebou solidní přípravu s kvalitním soustředěním. Až na prohru s rezervou Mostu a to poslední utkání s Litvínovem jsme soupeře přehrávali. Šanci dostali všichni hráči, které jsme v přípravě měli. Konečně se mi splnilo přání a na stoperech máme praváka i leváka. Velmi dobře a všechna utkání na tomto postu odehrál Standa Čimpera. Volno dnes ode mne dostal Ondra (Matyáš), kterému se včera narodil syn. Navíc se potýkal s teplotou, tak ani nemohl být u porodu. Teď ale nastane těžký úkol, vybrat ideální jedenáctku pro start soutěže, hodnotil a bilancoval trenér Dobroměřic David Holeček.

V sobotu 11. března v 10:30 nastoupí jeho svěřenci opět v Postoloprtech proti Šluknovu.

FK Dobroměřice - TJ Spartak Perštejn 1:2np (0:0)

Branky: 90. Maliňák - 84. Holman. Rozhodčí: Hanzal - Vysočanský, Bechynský, Žk 1:2, 50 diváků.

FK Dobroměřice: Bouček - Plachý (64. Krupka), S. Čimpera, Reh, Pergl - Votruba (72. Kubiska), Maliňák, Vild, Kamír (46. Hanzlíček), Lazarik (64. Štekl) - Grund (46. Myšák).

Spartak Perštejn: Hůla - Filip, Prokop, Kiliján, Rusník (68. Pálek) - Sobota, T. Svoboda (61. Salák), Holman, L. Svoboda, Maršálek - Exner.

Jaroslav Tošner