Dobroměřičtí měli parádní vstup do zápasu. Už ve 4. minutě pálil Lazarik mimo ve snaze dorazit Myšákovu střelu, kterou gólman Kubík vyrazil před sebe. O dvě minuty později vyslal na branku další projektil Matyáš. I tuto střelu Kubík vyrazil, ale míč se dostal k rychlému Perglovi a ten rozvlnil síť Libouchce. Stačilo sedm minut a bylo srovnáno. Hostující Wild přišel hodně lacino k míči ve středu pole, našel na pravé straně volného Láchu a bylo to 1:1. Tato laciná branka domácími příliš neotřásla a ti se vrátili ke své hře. Ve 20. minutě fauloval Novák před vápnem aktivního Myšáka a z trestného kopu Maliňák střelou přes zeď vrátil svému celku vedení. Za osm minut se opět předvedl hostující Novák, který opět nedovoleně poslal k zemi pronikajícího Myšáka, ale tentokrát to již vylo v pokutovém území a tak se kopala penalta. Tu obloučkem do středu branky pod břevno proměnil Maliňák. A do třetice byl u branky Dobroměřic hostující Novák. Tentokrát zaspal a umožnil Matyášovi proměnit brejk v další branku. Marně se pak snažil diskutovat s rozhodčím, že byl Matyáš v ofsajdu. Další tvrdou střelu Matyáše pak Kubík bravurně kryl. Minutu před odchodem do šaten se hostům podařilo snížit. Zcela zbytečný faul před vápnem potrestal z přímého kopu Vlasák, který obstřelil špatně postavenou zeď.

I do druhé půle vstoupily Dobroměřice aktivněji. V jeho třetí minutě zahrával standardku Maliňák, míč se dostal k Myšákovi a ten trefil břevno. To však bylo ze strany domácích na dlouho vše. Po hodině hry zahrozil na druhé straně Štolba. Bouček však vyběhl včas a jeho pokus zneškodnil. V 77. minutě zatáhl Lazarik míč až k zadní čáře, přihrál pod sebe Maliňákovi, který měl ve vápně dostatek prostoru, aby završil hattrick. Zdálo se být rozhodnuto, ale zdaleka nebylo. V 81. minutě přišel faul domácí obrany ve vápně a z pokutového kopu Vlasák snížil. Po rozehrání se dostal do šance střídající Bránický, ale jeho pokus vykopával z prázdné brány Novák, který alespoň trochu odčinil svá předchozí zaváhání. Téměř z protiútoku si nerozuměli dva z nejzkušenějších v domácí obraně, Plachý s Vildem, a jejich chybu potrestal Strádal. Z jasně vyhraného utkání tu najednou bylo drama.

Minutu před koncem základní hrací doby vyslal na branku střelu Lazarik. Tu však Kubík vytáhl na roh. Rozhodnutí padlo ve druhé minutě nastavení. Kočka šel sám na brankaře Libouchce, obešel ho, ale nedokázal zakončit do prázdné brány. Míč se zastavil vedle tyče před zadní čárou. Kubík se sice stihl vrátit, ale už nezabránil Kočkovi, aby se s míčem dostal před branku a dal šestou branku svého celku. Po rozehrání rozhodčí Trojan utkání ukončil.

Dobroměřice tak sice získaly do tabulky další tři body a jsou páté, ale jejich hra má k ideálu hodně daleko. Problémy má hlavně v obraně. Vždyť v posledních čtyřech zápasech inkasovala 18 branek.

Příští utkání odehrají Dobroměřice v Ledvicích.

„Kluci celý týden makaj, dřou. Pak to přenesou do zápasu, skvělej začátek a pak se to stane. Jako když se bojí o vítězství. Místo toho, abychom rozhodli do poločasu, uděláme z toho drama. Dostáváme příliš mnoho branek a je k zamyšlení, co s tím budeme dělat. Přitom tam máme stejné dva klíčové hráče. Jsou to individuální chyby, špatná komunikace. Máme mladý kluky. Dostávají hodně prostoru, ale musí jezdit po zadku. Musí tam tu práci odvést. Samozřejmě, ta kvalita tam ještě po přechodu z dorostu není, ale musí bojovat. Jsem nejvíc zklamaný z přístupu hráčů, kteří dostanou šanci se ukázat. Moc nám schází Mistoler a ještě dlouho chybět bude. Zranění jsou Čipera s Hanzlíčkem. Musíme si to teď rozebrat a makat dál,“ hodnotil po utkání trenér Dobroměřic David Holeček.

FK Dobroměřice – TJ Libouchec 6:4 (4:2)

Branky: 6. Pergl, 20., 28. z PK a 77. Maliňák, 34. Matyáš, 90+2 Kočka – 13. D. Lácha, 44. a 81. Vlasák, 83. Strádal. Rozhodčí: Trojan – Sitarčík, Schreiner, ŽK 3:3, 80 diváků.

FK Dobroměřice: Bouček – Plachý, Vild, Reh, Krupka – Myšák (70. Votruba), Maliňák, Lazarik, Pergl (70. Kočka) – Matyáš (86. Štekl), Grund (46. Kamír).

TJ Libouchec: Kubík – Guth, Novák, Hamer, Hejna – Štolba, Smetana, Wild (66. Strádal), D. Lácha (73. Stehlík), Slavka – Vlasák.

Jaroslav Tošner