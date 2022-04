Seznam posledních zápasů? Rumburk 3:1, Liběšice 5:0, Černovice 4:2. Dalším v pořadí, koho má poslat Holečkova parta do kolen jsou v sobotu Ledvice, další soupeř, na kterého od 13.00 v rámci 19. kola I. A třídy narazí. "Když jsme vyhráli na hřišti prvních Černovic, musíme zabrat i doma a body z venku potvrdit," řekl hrdina posledního víkendu a autor hattricku Libor Maliňák.

Hrál ligu, umí pět gólů v utkání. Konec v 38 letech? Dám deset let, věří Maliňák

Holeček je rád, že jeho tým zvládl i přechod z umělé trávy na přírodní. "Zápas v Černovicích jsme si fakt užili, poprvé jsme hráli na přírodní trávě. Mělo to úroveň," bilancuje třetí jarní výhru v řadě.

Za dobroměřickým boomem je skvělá zimní příprava, povedené soustředění. "Já se v Heřmanicích sice zranil a do jara naskočil postupně, ale zimní příprava se nám povedla a teď je to asi vidět," tvrdí Ondřej Matyáš, s jedenácti góly druhý nejlepší střelec mužstva. Maliňák zaznamenal v patnácti zápasech patnáct tref, on je lídr. "Ale nesoupeříme spolu. Já mu góly přeju a stejně na ně raději ze zálohy nahrávám," říká s nadhledem bývalý ligový hráč Teplic.

Kondiční stránku svých svěřenců chválí i kouč. "I v Černovicích bylo v závěru vidět, že jsme od 60. minuty byli lepší a třebaže jsme prohrávali, tak tým šlapal. Jinak ten zápas měl všechno, kvalitu, emoce, atmosféru. Tým musím pochválit."

Velká pochvala patří i předsedovi, jenž narychlo sehnal brankáře Ivo Doležala. "Ten patřil Zápům, ale my jsme museli improvizovat. Petr Bouček je zraněný, Lukáš Pechar byl na dovoléné, a tak nám Ivo přijel pomoci," zmínil Holeček.

Dobroměřice soky kosí, favority už děsí. Na lídra tabulky, tedy Český Lev Neštěmice, ztrácí už jen osm bodů. Mužstvo se navíc pyšní nejlepší obranou v soutěži.

"Snažíme se z obrany vycházet, hrát od zadu, kombinačně, fotbal, který se bude líbit," řekl forvard Ondřej Matyáš. "Letos to na postup nevidím, podzim jsme si pokazili, ztráceli jsme se slabšími týmy, i když ty nahoře jsme třeba porazit dokázali," uvedl Maliňák. "Půjdeme zápas po zápasu a uvidíme, kde na konci budeme," dodal trenér Holeček.