"Přípravu jsme zahájili 13. ledna, jsme doma a jezdíme do Postoloprt. Vše běží podle plánu, na tréninky chodí 18 až 20 hráčů, takže i z tohoto pohledu je vše v pořádku," řekl trenér na podzim neporaženého a jasně prvního celku fotbalové I. B Třídy David Holeček.

Ten už má nachystaný pestrý plán přátelských zápasů, ten první přijde na řadu už v sobotu, od 15.00 se jeho svěřenci utkají na hřišti Souše s juniorkou Mostu.

"Před odjezdem na soustředění do Milevska nám na stejném místě čekají utkání s dalšími účastníky krajského přeboru Neštěmicemi a Ledvicemi," uvedl kouč dobroměřické party s tím, že na kempu ho prověří ze stejné soutěže Dražice.

Po návratu z kempu, který proběhne od 15. do 18. dubna, se Dobroměřice představí ještě v Litvínově a Klášterci nad Ohří. Druhá nejvyšší krajskou soutěž zahájí 9. března utkáním proti Novému Sedlu.

V sestavě by se mohl objevit i nový záložník, 32letý Ondřej Zelenka, bývalá hráč Kladna a hlavně SK Slaný. "Měli jsme o něj zájem už před dvěma lety. Vyšlo to až teď. Je to srdcař, bojovník, mluví při hře, doprovází ho skvělé reference a myslím, že nám může pomoci. Do přípravy jsme tradičně zapojili i dva mladé hráče z dorostu," doplnil Holeček, jemuž podzimní kádr zůstal kompletní.