Druhá porážka v řadě drží Dobroměřice v polovině tabulky. "Na každého jednou přijde slabší chvilka. V Libouchci mi přišlo, že to ani nejsme my. Nejsme ochotní jít do soubojů, pro faul, nedostaneme ani žlutou kartu. Kluci nemají formu, ale já věřím, že se to musí jedním povedeným zápasem zlomit, protože trénují poctivě, je tady dobrá parta."

V sobotním domácím střetnutí proti druhým Ledvicím, které potvrdily formu víkendovou výhrou 4:1 nad Šluknovem, je ale nečeká snadný zápas.

"I při absenci některých hráčů se musíme oklepat. Je pravda, že zkušeností starších kluků nám chybějí, není tam nikdo, kdo by to vzal na sebe. Věřím, že by nám povedl jeden povedený zápas, možná i jedna šťastná branka. Pokud naopak první inkasujeme, jde naše hra dolu. Věřím ale, že se dobrá práce v přípravě projeví a zlomíme to," dodal Holeček.