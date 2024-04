"Jednou to přijít muselo, těžkou hlavu z první porážky v sezoně nemám. Na tréninku klukům řeknu, že jsem na ně pyšný až hrdý. Až časem si uvědomíme, co jsme dokázali," prohlásil David Holeček, trenér FK Dobroměřice.

Kouč nadále jistě vedoucího celku tabulky našel na první porážce i pozitiva. "Všechno špatné, je k něčemu dobré. Ta jízda bez porážky je možná k něčemu i dobrá. Zdálo se mi, že řada vítězství už začala některým klukům svazovat nohy, i v Bílině se na nás projevila ve druhé půli nervozita. Přitom první poločas byl z naší strany to, nejlepší na jaře," uvedl trenér, jehož tým předtím ztratil jediný bod na horké půdě v Mojžíři, kde na podzim vyhrál "jen" na penalty.

Šlágr kola nabídl kvalitu. "Přispěla k ní i Bílina, byl to vyhecovaný zápas, hrál se výborný fotbal. Domácí využili po přestávce našich chyb, dali tři góly. My jsme v podstatě ani nějaké extra šance neměli. Prohráli jsme, ale za hlavním cílem sezony si dál jdeme. Teď nás čeká další šlágr, v tabulce druhý děčínský Junior. Už alespoň nemusíme mít tu naši vítěznou sérii v hlavách," dodal Holeček.

Hosté porážku vzali, domácí skalp suveréna druhé nejvyšší krajské soutěže pochopitelně slavili. "Dobroměřice mají sílu, byly fotbalovější, ale my jsme do těžkého zápasu dali srdce, makali a jezdili po zadku. Kluci si výhru vybojovali," řekl Petr Gessel, jenž měl z výhry velkou radost. "Milan Smrž, který vyrovnával na 1:1, ví, co má v daný chvíli udělat, je to starý pardál, který předává zkušenosti. Pochválit musím ale celý tým, třeba stopeři zápas skvěle odskákali.

