Střeleckou explozi prožívá od zimní přípravy mladičký Ondřej Matyáš (ročník 1998), fotbalista Dobroměřic. Velmi dobrou formu prokázal i v zápase 2. kola I. A třídy proti Liběšicím – dal pět branek!

Ondřej Matyáš | Foto: Deník/Jaroslav Tošner

„Má fazónu, dal by teď gól i z auta! Těch branek by mohlo být mnohem víc, ale on není sobec, dokáže i přihrát, když vidí lépe připraveného spoluhráče. Ale ty jeho góly jsou zásluhou celého týmu,“ říká trenér Dobroměřic David Holeček, který v zimě zanechal hraní a po Aloisovi Šebkovi převzal trenérskou taktovku. „Najednou jsem si všiml, že Ondra je gólový. Z postu obránce jsem ho proto dal do útoku a od té doby mu to pálí. Navíc je hodně pokorný a pracovitý, po tréninku si ještě přidává. Říkám mu, ať si to užívá, protože bůh ví, jak taková forma může dlouho trvat. Ale teď je fakt nahoře. Dává jeden, dva, nebo tři góly zápas co zápas. Přeju mu to, i později nějaký lepší tým,“ chválí Holeček svého svěřence.