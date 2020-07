Dobroměřičtí nejsou žádní burani. Funkcionáři to tu vedou skvěle, říká Holeček

Fotbalové Dobroměřice jsou při chuti. Mají za sebou smolnou sezonu, kterou jim zkazil koronavirus, přesto se na tréninkách scházejí ve velkém počtu. "To mi dělá velkou radost. A také to, že máme skvělé vedení, které je do fotbalu opravdu zapálené. Každý si řekne, že v Dobroměřicích budou nějací burani, ale tady se o nás funkcionáři fakt skvěle starají, je to na velké úrovni," těší trenéra Davida Holečka.

Fotbalový turnaj v Ledvicích. Dobroměřice | Foto: Viktorie Ledvice