„Byl to zápas blbec, zvlášť pro mě jako gólmana. Čtyři střely a čtyři góly, týmu jsem bohužel nijak nepomohl. Po minulém kole jsme šli do zápasu s čistou hlavou a sebevědomím. Na hře to bylo celkem znát, hráli jsme v tempu a ať bylo hřiště jaké bylo, tak jsme se snažili kombinovat. Každopádně rozhodla produktivita – my jsme naše šance neproměnili včetně penalty z první minuty a soupeř do čeho kopl, to skončilo za mými zády,“ popsal po zápase Aschenbrenner. Sám uznal sílu Domoušic, které vedou krajský přebor a klepou na brány divize.

Miloslav Aschenbrenner v posledním zápase s Domoušicemi.Zdroj: Jaroslav Tošner

„Osobně se nedivím, že vedou tabulku. Je to hodně nepříjemný soupeř. Snaží se hrát rychlý fotbal a zároveň každý souboj bolí. Mají silný střed zálohy i útok, který umí udržet míč a individuálně projít přes více hráčů. Takže bych se nedivil, kdyby dále sbírali body a postoupili do divize,“ všiml si jiřetínský brankář, který na hřišti v úpatí Krušných hor kroutí s menšími přestávkami už desátou sezonu.

