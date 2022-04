Počet výher jste zaokrouhlili na dvacet, vedete tabulku o 14 bodů, nikdo nemá lepší útok, máte nejlepší obranu. Co na famózní jízdu sezonou říkáte? My spíš řešíme kvalitu hru, která není taková, jaká by měla být a jaká byla na podzim.

Já bych čekal větší euforii…

Tak vzhledem k zraněním, pracovnímu vytížení kluků a s přihlédnutím na fakt, že jich dost nastupuje s různým zdravotním omezením je asi obdivuhodné, jak to za daných podmínek zvládáme, to je pravda.

'

Už před zápasem s Lovosicemi (2:1) jste konstatoval, že máte lepší výsledky než herní projev.

Asi potřebujeme jít o soutěž výš, aby nás soupeři k lepším výkonům donutili. Ale jak říkám, řešíme objektivní věci, které nás v rozletu omezují a limitují.

Porazil vás jen Vilémov a Srbice na penalty. Jsou ti největší soupeři?

Jdeme zápas od zápasu, ale pokud si nevybereme vyloženě špatný den, tak nás jen tak někdo neporazí. To by se u soupeře muselo sejít všechno, muselo by jim to sednout a třeba nějakou roli sehrát i rozhodčí.

Zdá se, že v udržení prvního místa věříte.

Vedeme o 14 bodů, hrajeme ještě osm utkání, ve hře je jich tedy 24 a stát se může cokoli, ale když se podívám, jak dosavadní sezona probíhá, tak by nás nikdo dohnat neměl.

Klepete na divizní bránu, přijmete tuto výzvu nebo zůstanete i jako lídr v krajském přeboru?

Ještě není konec, ale pokud si to uhrajeme, tak divizi zkusíme. Ve hře byla i varianta, že postupovat nebudeme, ale po víkendovém jednání je nejvíce reálné, že divizi budeme hrát, ale ne tady v Domoušicích.

Kvůli nevyhovujícímu zázemí, hřišti?

Ano, obec má jiné priority jako je hasičárna nebo úřad, v létě určitě k nějakým rekonstrukcím nedojde. Divize se tady hrát nebude, máme špatný hřiště, vlhké zázemí, kabiny, dobré není ani zázemí pro diváky, příjezdová cesta. Je toho hodně, muselo by se pořádně investovat a to není na pořadu dne.

Kde tedy najdete azyl?

Těch variant je nyní několik a protože se jedná o čerstvou záležitost, tak to zatím řešíme. Bavíme se o azylu na půl sezony, maximálně na jednu sezonu. Nemá cenu, aby se dlouhodobě hrála divize mimo Domoušice, to by nedávalo žádný smysl. Jde o dočasné řešení.

Sportovně na divizi podle vás mít budete?

Muselo by se začít normálně trénovat, ne jako teď, kdy je nás strašně málo. Aspoň třikrát týdně. Kádr by se musel rozšířit, přijít tři čtyři kluci. Ale i současný kádr by podle mě na divizi stačil, většina kluků ji už hrála, někteří i vyšší soutěž.

Finančně čtvrtou nejvyšší soutěž utáhnete?

Není to takový rozdíl. Na zápasy vzhledem k cenám autobusů jezdíme stejně auty. Peníze by na divizi byly.

V sobotu můžete udělat další krok k postupu na hřišti čtvrtého Litoměřicka, kde se hraje od 13.30.

Řešíme stále už zmiňovaný zdravotní stav kádru, včera jsme měli trénink, kluky připravím. Těšíme se na hezké hřiště, snad na něm půjde náš výkon nahoru. A taky by nás mělo být konečně trošku víc, snad alespoň o dva.