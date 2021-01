"Mělo se začít hrát 20. února, už jsme měli naplánovaná přátelská utkání, ale vše jsme zrušili. V klubu je i ohledně přestupů lockdown," snaží se mít kouč Schettl dobrou náladu. "Já osobně si myslím, že se maximálně dohraje podzimní část," je jinak skeptický.

V současné době mají hráči Domoušic naordinované individuální tréninky, v případě potřeby by prý začali hrát mistrovské zápasy bez přípravných duelů. "Když by nebylo jiné zbytí…," skřípe domoušický trenér zuby.



Domoušice se alespoň nemusí trápit tím, že by finančně strádaly. "Klub je prakticky bez nákladů. Teď peníze nepotřebujeme," potvrzuje Schettl.



Ondřej Holl