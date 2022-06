Domoušice potvrdily pozici postupujícího lídra v Krupce, kde dvakrát vedly, ale za domácí pokaždé Josef Kotrba bleskurychle srovnal. Po devadesáti minutách tak byl stav 2:2 a rozhodla penaltová loterie, která vyšla lépe favorizovaným hostům 5:4.

„Mladíci z Krupky nám dali zabrat. Soupeř byl pohyblivější, z naší strany to bylo nervoznější. Po přestávce jsme je přehrávali, ale závěr už byl na sílu. Neměli jsme koho střídat, tak jsem musel v 85. minutě na hřiště já,“ usmíval se domoušický trenér Pavel Schettl.

A byl to právě on, který rozhodl rozstřel z páté penalty. „Drahé jsem to od kluků neměl, on na ni nikdo moc nechtěl jít,“ uvedl.

FOTO A VIDEO: DuchcOFF! Facka jak od Škopkové a tři červené během půl minuty

Domoušice v těchto dnech řeší vlastní budoucnost. „Do konce týdne bude jasno. Hledáme alternativy, kde budeme hrát, protože u nás to nejde. Jsou reálné varianty, ale těch problémů je celá řada a ne jen dočasný azyl. Jednáme i o mládežnických týmech, o hráčích a v neposlední řadě o penězích. Obec samotnou divizi neutáhne, a tak hledáme řešení. Doufám, že to dopadne. Dokonce jsme i ve spojení se svazem, který nám pomáhá,“ uvedl Schettl.

Dramatické utkání se hrálo v Horním Jiřetíně, kde hrál na jaře výborně hrající Vilémov. Remízu 2:2 rozsekly pokutové kopy, které lépe zvládli hosté. Po zápase se hodně zlobili na důraznou hru domácích a nepochopitelný faul domácího Flemmra.

„Dva body nás těší, ale domácí styl hry nám vyřadil řadu hráčů. Zranil se nám Rybář a Kurel. V závěru se asi domácí stoper Flemmr rozhodl, že brutálním zákrokem zmrzačí našeho Zimu. Toho se zastal Filip, oba hráči dostali červenou. Před finále krajského poháru jsme tak díky Jiřetínu v dezolátním stavu,“ kroutil hlavou Vlastimil Chod, trenér Vilémova, který si zajistili konečné druhé místo.

Plíšková nadělila v těžkém větru dva kanáry. Travnatá část sezony začala skvěle

„Bylo to lehce přiostřené utkání, možná až za mezí únosnosti. Kluci do toho šlápli, chtěli se loučit se sezonou doma výhrou, ale Vilémov ukázal kvalitu. Ne nadarmo je v tabulce takhle vysoko,“ řekl jiřetínský kouč Radek Lilko.

Zajímavý bude boj o černého Petra. Poslední Modrá totiž porazila 3:1 Lovosice a bodově se na ně dotáhla. Ještě bod navíc má před tímto duem Oldřichov.

„V prvním poločase jsme byli jasně lepší, v tom druhém nám docházel kyslík. Zdálo se, že rozhodčí spíše pomáhal soupeři, kterému odpustil penaltu, ale proti nám jí odpískal. Hosté naštěstí trefili jenom tyč. Musíme si to v posledním kole ukopat sami,“ zdůraznil Ladislav Michalec, vedoucí Modré.