Domácí svého soupeře zatlačili na jeho polovinu a už v 8. minutě dali první branku. Trestný kop z pravé strany zahrával Exner, jeho centr prolétl celým vápnem a nikým nekrytý Soukup skluzem poslal míč do sítě. Další velkou šanci měli Domoušice ve 25. minutě. Exner šel sám na Hanuše, ale tomu se špičkou nohy podařilo střelu mířící mezi tyče odchýlit z jejího směru. Hostující obrana zazmatkovala a tento míč se dostal opět k Exnerovi, jehož hlavička zamířila do břevna. Odražený míč pak obrana Kadaně poslala na roh. Ten zahrával z levé strany Kukačka. Ve vápně si nejvýš naskočil Holman a hlavou poslal svůj celek do dvoubrankového vedení. Po půlhodině hry se ke slovu přihlásila i Kadaň. Ta si vypracovala dvě šance, ale Petr Junek obě zneškodnil.

Lácha si v Dobroměřicích zastřílel. Góly jsme jim darovali, štvalo domácí

Vstup do druhého poločasu měli hosté více něž skvělý. Ještě v úvodní minutě zastavili domácí útočnou akci před vápnem faulem. Přímý kop zahrával Janošík a kopl ho mistrně. Obstřelil zeď a s pomocí tyče překonal Junka v bráně. Hosté byli hodně aktivní, ale obraně Domoušic se dařilo jejich útoky zneškodnit. V 62. minutě si Soukup zpracoval Exnerův centr, ale jeho střela do středu brány Hanuše nepřekvapila. Hosté pokračovali v náporu a v 78. minutě byli blízko vyrovnání. Holický však trefil tyč a u odraženého míče byl jako první Petr Junek a míč ukryl ve své náruči. Za čtyři minuty pálil Valenta. Jeho střelu i dorážku však P. Junek bravurně kryl. Do konce základní hrací doby chyběla už jen minuta. Domácí měli výhodu trestného kopu, ovšem z uctivé vzdálenosti. K míči se postavil Kotlan a ve vápně našel hlavu Hankocyho, který míč poslal k pravé tyči. Hanuš nereagoval a jen sledoval, jak padá do jeho sítě.

Fotbalistům Domoušic zbývá udělat poslední krok k prvenství v kraji. Tím krokem je zisk bodu. Ten si může přivézt za týden z Krupky, nebo pak v domácím prostředí proti Perštejnu.

„Měli jsme to rozhodnout už v prvním poločase. To byla konečně naše hra, kterou jsem poznával. Po inkasované brance jsme znervózněli. Navíc problém se střídáním. Do hry museli kluci, kteří nemají natrénováno. Další dohrávali se sebezapřením. Naštěstí jsme to zvládli, když nás podržel gólman. Teď ještě získat bod, ale co potom? Jednáme o divizi několikrát za den. Nechceme šanci na divizi nechat být. Chceme soutěž udržet pro region. Problémů se rýsuje hned celá řada, ale chceme se s tím poprat,“ říká trenér Domoušic Pavel Schettl.

Sokol Domoušice – FK Tatran Kadaň 3:1 (2:0)

Branky: 8. Soukup, 26. Holman, 89. Hankocy – 47. Janošík. Rozhodčí: Klimpl – Kuriljak, Karrmann, ŽK 1:2, 100 diváků.

Sokol Domoušice: P. Junek – Kubiska (75. Mirga), M. Junek, Pechát, F, Schettl – Kukačka, Holman, Soukup, Kotlan, Exner (83. Uhlík) – Hankocy.

Tatran Kadaň: Hanuš – Kocík, Tancoš, Hlavatý, Janošík – Belej (75. Polanský), Zralík, Zápotocký, Havliš (71. Holický), Karban (71. Hyský) – Valenta.

Jaroslav Tošner