Od úvodního hvizdu byli hosté aktivnější a zatlačili domácí na jejich polovinu. Ve 20. minutě zahrávaly Srbice rohový kop. Ten se jim sice moc nepovedl, byl hodně přetažený, ale jeden z hráčů Domoušic zahrál ve vápně rukou a kopala se penalta. Tu Egrt bezpečně proměnil. Inkasovaná branka domácí nakopla. Vyrovnali hru a pokoušeli se dostat před branku. To se jim dlouho nedařilo, až ve 36. minutě se Exner zbavil svého strážce Kasala a v pádu, střelou na bližší tyč prostřelil Zdeňka v bráně. Dvě minuty před koncem předvedl velmi pěknou akci po levé straně Soukup, který podržel balón, pronikl do vápna, našel před brankou volného Poura a ten poslal domácí do vedení. Radost jim však nevydržela dlouho. O vyrovnání se gólem do šatny postaral Egrt.