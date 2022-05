Ve 23. minutě to vyřešil Lukáš Pour. Nic nezkoušel a z dobrých 25 metrů poslal projektil přímo pod břevno, 1:0. Za další dvě minuty se pokusil mezi Koubkem a Vosátkou projít domácí Hankocy. V tísni stačil vystřelit, ale jeho pokus šel těsně vedle. Po půlhodině hry měli domácí výhodu autového vhazování blíže k brance Oldřichova. Házel ho Pour. Míč si narazil se spoluhráčem, rozběhl se k brance a z hranice vápna vystřelil. Mířil přesně k bližší tyči a bylo to 2:0 pro Domoušice. Netrvalo dlouho a na druhé straně zahrozil Hrubý. Jeho střelu však Petr Junek bezpečně kryl. V poslední minutě první půle poslal centr před branku Oldřichova Kukačka, ale Pour hlavou těsně minul.

Krátce po změně stran se nepříjemně zranil hostující Svoboda, kterého nahradil Relich.

Další šance domácích přišla v 56. minutě. Po faulu na Exnera zahrávali přímý kop. Ten poslal do vápna Kukačka a Pour jej prodloužil do tyče. U odraženého míče byl jako první Hankocy a pohodlně upravil na 3:0. Hostům stačily na snížení čtyři minuty. Z nenápadné akce po levé straně se ke střele dostal Kerner a střelou na zadní tyč překonal Petra Junka v brance. V 71. minutě neudržel vysoký míč hostující gólman Kasinský, jemuž míč vypadl, ale Koubek se stačil zorientovat rychleji, než Pour, před kterým byla prázdná branka, a odkopl míč do bezpečí. Deset minut před koncem hlavičkoval Hankocy vedle branky po centru Exnera a ve druhé minutě nastavení vykopával z prázdné brány Relich střelu Hankocyho.

Domoušice svého soupeře jasně přehrály a upevnily si tak první pozici v tabulce krajského přeboru. V příštím kole pojedou do nedalekého Mostu, kde je čeká rezerva divizního Baníku.

Pikantní byl zápas pro obránce Oldřichova Oldu Zíchu, který nastupoval proti svým někdejším spoluhráčům z Postoloprt, kteří nyní oblékají dres Domoušic.

„Chybí nám podzimní lehkost. Máme málo naběháno. Kukačka teď dva týdny netrénoval, Filip (Schettl) má stále problém se stehenním svalem a tak nemůže naplno. Naštěstí jsme dali dva krásný góly, což nám pomohlo. Ve středu hřiště to ale stále není ono, Je to takový upocený. Naštěstí už tam takové velké chyby, jako v minulých zápasech nebyly. Zlepšujeme se, ale není to ještě ono. Za posledních 8 kol jsme dostali víc branek, než za celý podzim. Máme tři body a to je dobře,“ konstatoval po utkání trochu rozmrzele trenér Pavel Schettl.

Sokol Domoušice – TJ Oldřichov 3:1 (2:0)

23. a 30. Pour, 56. Hankocy – 60. Kerner. Rozhodčí: Karrmann – Klimpl, Kuriljak, ŽK 4:5, 120 diváků.

Sokol Domoušice: P. Junek – Soukup, Pechát, M. Junek, F. Schettl (63. Kubiska)– Kukačka, Pour, Kotlan, Holman (68. Uhlík), Exner – Hankocy.

TJ Oldřichov: Kasinský – Zícha (81. Smrkovský), Kočí, Vosátka, Koubek – Dědič, Orlt, Hrubý (46. Konečný), Skrčený, Kerner – Svoboda (54. Relich).

Jaroslav Tošner